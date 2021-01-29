"Арсенал" ищет нейтральное поле, чтобы сыграть с "Бенфикой"

Эмирейтс "Арсенал" ищет альтернативную площадку, чтобы сыграть с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает The Guardian, в силу коронавирусных ограничений крайне маловероятно, что "Арсеналу" разрешат приехать в Португалию 18 февраля, а "Бенфике" — в Англию спустя неделю.

Ранее в этом месяце британское правительство поместило Португалию в "красный список" опасности для международных поездок, и каждый, прибывающий на Туманный Альбион из этой страны, должен отбыть 10-дневный карантин.

Прежде для профессиональных спортсменов делались исключения, однако на сей раз британское правительство этого не планирует по причине сложной ситуации с COVID-19.

Выходом из положения может стать проведение противостояния "Арсенала" и "Бенфики" в один матч на нейтральном поле, где коронавирусные ограничения не такие строгие.

В данный момент лондонский клуб ведет переговоры с FA, Премьер-Лигой, УЕФА и британскими властями о выборе подходящей дислокации.


Метки Арсенал, Бенфика, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. french 29.01.2021 10:00 # french
    Локомотив-Перово, your welcome

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  2. theo-zm 29.01.2021 09:14 # theo-zm
    Не ну давай нам сансиро или сеньягоберганбею запили нам.

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