"Арсенал" ищет нейтральное поле, чтобы сыграть с "Бенфикой"
"Арсенал" ищет альтернативную площадку, чтобы сыграть с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы.
Как сообщает The Guardian, в силу коронавирусных ограничений крайне маловероятно, что "Арсеналу" разрешат приехать в Португалию 18 февраля, а "Бенфике" — в Англию спустя неделю.
Ранее в этом месяце британское правительство поместило Португалию в "красный список" опасности для международных поездок, и каждый, прибывающий на Туманный Альбион из этой страны, должен отбыть 10-дневный карантин.
Прежде для профессиональных спортсменов делались исключения, однако на сей раз британское правительство этого не планирует по причине сложной ситуации с COVID-19.
Выходом из положения может стать проведение противостояния "Арсенала" и "Бенфики" в один матч на нейтральном поле, где коронавирусные ограничения не такие строгие.
В данный момент лондонский клуб ведет переговоры с FA, Премьер-Лигой, УЕФА и британскими властями о выборе подходящей дислокации.
29.01.2021 09:00
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Локомотив-Перово, your welcome
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Не ну давай нам сансиро или сеньягоберганбею запили нам.
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