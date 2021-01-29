Семь вещей, что мы узнали в 20-м туре

Сыгранный посреди недели 20-й тур Премьер-Лиги запомнится нам первой с 16 декабря победой "Ливерпуля" в чемпионате, выходом "Манчестер Сити" на первое место и конфузом "Манчестер Юнайтед" против аутсайдера. О состоявшихся матчах — подробнее.





"Ньюкасл" проснулся



Восемь матчей без побед сделали "Ньюкасл" командой, на которую с надеждой смотрят те, кто находится в зоне вылета. "Сороки" по-прежнему имеют неплохой запас очков, но им перестали даваться результаты на характере и результаты вопреки логике. После поражения от "Шеффилд Юнайтед" Стив Брюс намекнул на более атакующую игру в будущем, но, несмотря на такое желание, "Ньюкасл" был беззубым в матчах с "Арсеналом" и "Астон Виллой".



С "Лидсом" все тоже начиналось плохо — с подаренного Джейкобом Мерфи мяча на своей половине поля, приведшего к голу. Но по ходу дела подопечные Брюса все-таки поняли, что с таким соперником можно атаковать. Во втором тайме "Ньюкасл" доминировал, легко отбирая мяч на половине поля соперника и создавая моменты. К результату это не привело: на гол Альмирона "Лидс" быстро ответил, а хозяева продолжали упускать свои шансы. И все же 22 удара за матч выглядят почти невероятным показателем "Ньюкасла".



Команда Брюса проснулась по ходу матча, но проснется ли она в целом — большой вопрос. Не все соперники будут настолько удобными, как "Лидс", прервавший свою серию неудач при очень посредственной игре.



"Вест Хэм" ворвался в четверку



Задержаться в ней команда Дэвида Мойеса смогла только до четверга, но с таким футболом заявка лондонцев выглядит серьезно. "Вест Хэм" выиграл четвертый матч подряд, уверенно разобравшись на выезде с "Кристал Пэлас".



В декабре, когда эти команды сыграли вничью на поле "Вест Хэма", Мойес честно признал, что его подопечные были хуже соперника. Теперь такой же честностью отметился Рой Ходжсон. "Пэлас" ничего не мог поделать с командой Мойеса, которая не пускала соперника к своей штрафной, но при этом очень агрессивно атаковала ворота хозяев. Дубля Соучека и гола Доусона хватило для довольно уверенной победы, но счет мог быть еще крупнее. "Вест Хэм" наращивает уверенность в себе: теперь он похож на команду, которая не просто здорово контратакует, но и навязывает свою волю соперникам.



Воскресный поединок лондонцев с "Ливерпулем" теперь — это матч прямых конкурентов. В такой форме "Вест Хэму" бояться нечего.



"Сити" — новый лидер чемпионата



Поражение "Юнайтед" случилось позже, но уже во вторник команда Пепа Гвардиолы была на вершине таблицы, имея одинаковое количество игр с соседями. На такой результат "горожане" вышли благодаря разгромной победе на поле "Вест Бромвича", а также благодаря двухмесячной серии, по ходу которой они только дважды сыграли вничью и выиграли все остальные матчи.



Одну из этих ничьих заработал в Манчестере "Вест Бромвич". Сейчас же "дрозды" были куда менее надежными в обороне, а Сэм Эллардайс даже предоставил отдых некоторым игрокам в преддверии важных игр с "Фулхэмом" и "Шеффилд Юнайтед". Ничья "Брайтона" и "Фулхэма" на следующий день стала ожидаемым подарком. Но это не значит, что еще один разгром на "Хоторнс" можно оправдать. "Сити" очень легко убрал с пути соперника и наверняка сделал бы это даже без второго гола, нелепо засчитанного арбитрами.



Скоро основные вызовы ждут и "Сити". В феврале у "горожан" несколько матчей с конкурентами. В них отсутствие Де Брюйне будет ощущаться, в отличие от матча с "Вест Бромвичем".



"Арсенал" берет реванш на "Сент-Мэри"



В субботу "Саутгемптон" выбил действующего обладателя Кубка Англии из турнира, но на второй успех с "Арсеналом" в течение четырех дней у "святых" сил не хватило. Упадок сил и потеря кадров — очевидное объяснение того, почему команда Ральфа Хазенхюттля так сдала в последний месяц и выпала из первой десятки. "Саутгемптон" играл одним составом в первой половине сезона, но энергозатратный футбол, а теперь и потеря двух основных крайних защитников, ослабили команду.



"Арсенал" этим воспользовался. Подопечные Микеля Артеты, наоборот, только разогрелись. Очередной успех вывел их в первую десятку, и добились "канониры" его даже без Кирана Тирни. Казалось, невосполнимую потерю шотландца восполнил бывший футболист "Саутгемптона" Седрик Соареш. Португалец превосходно сыграл на левом фланге и помог "Арсеналу" одержать убедительную победу. В ней снова были отличные выступления Сака и Лакасетта, хороший командный прессинг и футбол, которого от лондонцев ждали еще на старте сезона.



С Кубком Англии в этом сезоне у них не сложится, но в такой форме "Арсенал" еще имеет шанс побороться за хорошие места в чемпионате.



Тухель начинает с нулей



В понедельник "Челси" уволил Фрэнка Лэмпарда, уже имея договоренность с его преемником. Томас Тухель приступил к делу быстрее, чем это обычное случается с тренерами. Во вторник вечером немец провел свою первую тренировку, а уже в среду руководил командой в поединке с "Вулверхэмптоном".



Одна игра после пары тренировок — не показатель. Но, сменив схему (и, конечно же, Мейсона Маунта на Кая Хаверца), "Челси" явно следовал игровому плану. Лондонцы на протяжении всего поединка владели мячом без заметного обострения игры, что работало на руку "Вулверхэмптону". Проведя 12 матчей без "клин-шитов", подопечные Нуну были рады закрыться на своей половине и сдерживать осторожного соперника.



Томас Тухель начал с нулевой ничьей, как до него начинали Аврам Грант и Рафаэль Бенитес, приходившие по ходу сезона. Но немец уже в первой игре дал понять, от каких основ будет отталкиваться его новая команда.



"Шеффилд Юнайтед" еще в силах удивить



В нынешнем сезоне команда Криса Уайлдера только дважды забивала больше гола за матч в чемпионате. Как ни странно, но в обоих случаях соперником был "Манчестер Юнайтед". На выезде команда Оле Гуннара Сульшера, следуя привычке, все-таки победила, а на "Олд Траффорд" потерпела первое поражение в Премьер-Лиге с начала октября.



Хорошая игра гостей сюрпризом не стала. "Шеффилд Юнайтед" большинство своих матчей проигрывает с разницей в один мяч, почти всегда имея шанс на успех по ходу дела. Но то, что "клинки" добились его на поле МЮ, удивило. Сейчас любая игра складывается в пользу манкунианцев, но на этот раз против были даже судьи, спешка которых лишила хозяев гола Мартиаля.



И все же причиной поражения МЮ в итоге стали действия обороны, позволившей "Шеффилд Юнайтед" забил второй гол и одержать вторую победу в сезоне. Лидерство команда Сульшера утратила, и субботний матч на поле "Арсенала" тоже не обещает ей легкой прогулки. Подопечные Криса Уайлдера, в свою очередь, выиграли уже четвертый из пяти матчей в Новом году во всех турнирах. Две победы состоялись в играх с представителями низших дивизионов, но это все равно крутой поворот после пяти месяцев без любых побед.



"Ливерпуль" вернулся



Для "Тоттенхэма" матч с чемпионами мог начаться идеально, но сомнительный офсайд Сона лишил хозяев быстрого гола. Команда Жозе Моуриньо впоследствии допустила всевозможные ошибки в обороне, упростив "Ливерпулю" задачу с голами, хотя по-настоящему переломной для матча стала травма Харри Кейна. "Шпоры" сели сразу после того, как Кейн захромал, а его замена в перерыве окончательно добила хозяев в эмоциональном плане.



"Ливерпуль" забивал голы в идеальное для этого время — в последние мгновения первого тайма и первые минуты тайма второго. Гол Хейбьерга вернул интригу, но без Кейна на поле буквально каждый футболист хозяев ощущал себя неуверенным, что способствовало очень комфортной победе "Ливерпуля". Серьезность травмы лидера "шпор" во многом определит их перспективы в сезоне. "Тоттенхэм" в первые полчаса поединка и после — две разных команды.



"Ливерпуль" же вернулся. Не забивая в четырех матчах, команда Юргена Клоппа во второй раз в сезоне победила "Тоттенхэм" и забила три мяча одной из лучших оборон чемпионата — пусть та и не выглядела таковой в четверг.



Иван Громиков специально для FAPL.ru