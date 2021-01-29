Клопп намекнул, что купит защитника после травмы Матипа

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что очередная травма Жоэля Матипа не оставляет ему иного выбора, кроме как выйти на трансферный рынок в январе ради приглашения защитника.

В матче против "Тоттенхэма" в четверг вечером Клопп не смог задействовать Фабиньо, который последние месяцы вынужденно играет центрального защитника. У бразильца возникли некоторые проблемы мышечного характера.



В результате партнером Джордана Хендерсона по центру обороны вместо Фабиньо выступил Матип, однако Жоэль повредил связки лодыжки и был заменен в перерыве.



После победы 1:3 Клопп назвал эту ситуацию "невероятно странной" и дал понять, что "Ливерпуль" все-таки может совершить приобретение в январе, хотя прежде Юрген это исключал.



"Вынудит ли травма Матипа купить нас защитника? Как вы можете себе представить, мы обдумываем все сценарии. Мы думаем об этом постоянно".



"Важно поступить правильно. Не сказать, что я придирчив, но нам нужно найти правильного игрока".



"Если у вас есть центральный защитник, который доступен по разумной цене и обладает необходимым для нас мастерством, тогда можете прислать мне сообщение, и я что-нибудь предприму".



"Мы не можем пригласить игрока просто для количества", — цитирует Клоппа The Independent.