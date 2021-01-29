Кейн травмировал обе лодыжки

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн травмировал обе свои лодыжки в проигранном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Проблемы Кейна с лодыжками хорошо задокументированы — за последние пять лет Харри несколько раз оказывался в лазарете с данными травмами, что создавало огромные проблемы "Тоттенхэму" и сборной Англии.



Но в четверг вечером Кейн превзошел себя получив два отдельных ушиба в первом тайме. Уже хромая после атаки со стороны Тиаго Алькантары, Харри затем пострадал от Джордана Хендерсона.



Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо был вынужден заменить Кейна в перерыве, после чего атакующая игра у лондонцев совершенно разладилась. Теперь Харри предстоит очередной курс лечения.



"Он травмировал обе лодыжки. В первом случае Тиаго сыграл грубо, насчет второго случая я плохо знаю. Однако он получил травмы обеих лодыжек, и вторая травма еще хуже, чем первая. Я не знаю точно, но это займет несколько недель".



"Есть некоторые игроки, которых невозможно заменить. Иногда подобное случается, и тебе лишь остается сражаться против обстоятельств", — цитирует Моуриньо The Independent.