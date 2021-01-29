"Ливерпуль" прервал неудачную серию победой над "Тоттенхэмом"
"Ливерпуль" одержал свою первую победу в шести последних матчах Премьер-Лиги, переиграв на выезде "Тоттенхэм" со счетом 1:3.
Относительно кубкового матча с "Уикомбом" в стартовом составе "шпор" уцелел лишь Бен Дэвис, успев залечить икроножную мышцу. Обычно конкурирующие друг с другом Серж Орье и Мэтт Дохерти оба вышли с первых минут.
Из-за небольшой мышечной травмы "красные" недосчитались Фабиньо, и пару в центре обороны составили Жоэль Матип с Джорданом Хендерсоном. По сравнению с выездом к "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии вернулся в команду Садио Мане, заменив Кертиса Джонса.
"Ливерпуль" должен был открывать счет уже на второй минуте, когда Мане выскочил на убойную позицию внутри штрафной после обреза Орье, но не попал по воротам.
Ответ "Тоттенхэма" последовал сразу же. Харри Кейн сделал классную передачу на рывок Сона Хен Мина, который ушел от двух центральных защитников и закатил мяч в ближний угол ворот, однако система VAR обнаружила офсайд у южнокорейца в момент паса.
В дальнейшем некоторым преимуществом владели гости, но хозяева неплохо смотрелись на контратаках. Опасные моменты возникать перестали — до 24-й минуты, когда Мане в падении пытался протолкнуть мяч в ворота с близкого расстояния, но Уго Льорис спас свою команду.
Мане был самым активным у "красных". На 42-й минуте Садио еще раз схлестнулся с Льорисом, но тот вновь отразил удар оппонента.
Уже в компенсированное к первому тайму время Мане на левом краю штрафной технично принял дальний заброс Хендерсона и на сей раз решил не бить, а прострелил вдоль ворот. Эрик Дайер и Льорис понадеялись друг на друга, что позволило Роберто Фирмино беспрепятственно отправить мяч в сетку с метра — 0:1.
Втором тайм начался с отчаянного штурма "Ливерпуля", и "Тоттенхэм" к этому оказался не готов. Льорис отразил удар Мане, но перед добиванием Трента Александер-Арнольда оказался бессилен — 0:2.
Впрочем, уже спустя минуту "шпоры" ответили своим голом. Пьер-Эмилю Хейбьергу удался зрелищный удар в касание с подступов к штрафной площади — 1:2.
На 56-й минуте перестрелка продолжилась. Мохамед Салах получил мяч в штрафной, подработал его и поразил ближний угол. Однако с помощью системы VAR рефери Мартин Аткинсон определил, что в ходе комбинации Фирмино подыграл себе рукой, поэтому гол не был засчитан.
После столь бодрого начала второго тайма темп снизился. Некоторое территориальное преимущество было на стороне гостей, а вот хозяева огрызаться перестали — возможно из-за вынужденной замены Кейна в перерыве.
В этом матче все стало окончательно ясно на 65-й минуте, когда Александер-Арнольд со своего правого фланга как рукой забросил мяч к дальней штанге, где Мане при попустительстве защитников соперника пробил в касание с левой ноги — 3:1.
Остаток матча прошел безмятежно. "Шпоры" уже смирились с поражением.
В первую очередь благодаря активным действиям Мане "Ливерпуль" прервал свою 482-минутную голевую засуху в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" уж слишком плохо оборонялся, а потеря с травмой Кейна не оставила "шпорам" шансов на спасение.
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
29.01.2021 01:00
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Последние комментарии:
по хорошему счет 4-1
фол дайера
первая рука тоже дайера
и все равно гола нет
аткинсон хуесос в квадрате
(ответить)
28.01.2021 11:18 # удалить
mc-od
Ымперия наносит ответный удар. Скриньте.))
Источник: http://fapl.ru/posts/83722/?c=1
Все как я и предсказывал. Адекватных ымперцев с отскоком! ))
(ответить)
Хорошо что вар разобрался - то забей бурят, держал бы 1-0 до конца матча с гипер автобусом.
(ответить)
Забавно смотреть как колбасник Electric вымещает свою злость на хендо. Видно судьба знатно поиздевалась над ним))
(ответить)
хотя знаете, всё решили сантиметры. гол Сона в начале игры точно бы раскрепостил Тоттенхэм и угнетил скаузеров. но сослагательное наклонение никакой роли не играет. так то
(ответить)
жду интервью жозефины
хочу посмотреть на его ноющую тяпку
(ответить)
ЧЕ ТАМ ЗАВИСТЬ УБИВАЕТ ЖИВОТНЫХ
А ЖИВОТНЫЕ?
(ответить)
Изи катка, изи мрази...
(ответить)
даже такой ливер петушня обосранная не смогла победить, мда
(ответить)
С днем рождения Жозе Моуриньо!
(ответить)
Если бы Хейбьерг сломал Мане либо Салаха я бы посмотрел на вашу реакцию,
COME ON YOU SPURS
Источник: http://fapl.ru/posts/83722/?c=1#c7292009
ты погоди, вон кейна нет и уже раздрай и песдес
а представь в следующем туре еще и сона сломают?
и все мы посмотрим на жозе
это как если у мю сломают и пенальдуша и рэшфорда.
двух важных игроков.
а потом еще и магваера.
вот тогда может быть некоторые начнут понимать истинный уровень тренера
(ответить)
Мощи Тоттэнхэма были преданы земле, под звуки рокнролла.
(ответить)
Ну статистика говорит все на счет игры Ттх. Бесспорно победила лучшая команда
(ответить)
Разъебали заслуженно лондонских керимов
Хендерсон как цз > Ловрен. Матипа и Кейта на скотобойню, на докторскую. Мане зарешал, Арнольд вернулся, Тиаго аxуенен. Приятно что вообще не сказалась потеря Фабиньо. Жота скоро вернется и добавит в атаку, сдержанный оптимизм короче, важнейшие 3 очелла, до лички с Мансити главное о не терять очей
(ответить)
Годно..
Красных с победой!
(ответить)
29.01.2021 00:49 #
lfc-krr
QA быстрее будет. Начнёшь с ручного тестирования, далее можно уйти в автотестирования. Это уже по уровню и зп выше будет. QA - не хватает. Чтобы после заняться автотестами, нужно язык знать. И скорее Java, даже.
Проггером- дольше будет. Ну и первая зп будет выше. Питон, нормальный выбор, но одного языка мало будет по любому. Нужно будет ещё Фреймворк освоить, ну и веб-серверную инфраструктуру, Линукс, sql бд.
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Если что, то спрашивай.
Источник: http://fapl.ru/posts/83722/?c=1#c7292154
Спасибо за информацию)
У меня знакомый в неплохой фирме работает (они и с майками сотрудничают), он на Питоне как раз, вот я тоже думал, что более перспективно (и по деньгам и по развитию в принципе).
Ну и QA вроде как рутина, говорят, а это тогда большой аргумент для меня)
(ответить)
Жозе деклассирован Юргеном. Просто образцово-показательная порка. Тоттенхэм после шального гола даже полумомент не создал. Это позор.
(ответить)
Представьте дома проебать команде, у которой филлипс и хендерсон цз играют.
Петухи лохи.
(ответить)
А вы уже успели сгореть от мощи тотенхэма???
(ответить)
COME ON YOU SPURS
(ответить)
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