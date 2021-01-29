"Ливерпуль" прервал неудачную серию победой над "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" одержал свою первую победу в шести последних матчах Премьер-Лиги, переиграв на выезде "Тоттенхэм" со счетом 1:3.

Относительно кубкового матча с "Уикомбом" в стартовом составе "шпор" уцелел лишь Бен Дэвис, успев залечить икроножную мышцу. Обычно конкурирующие друг с другом Серж Орье и Мэтт Дохерти оба вышли с первых минут.



Из-за небольшой мышечной травмы "красные" недосчитались Фабиньо, и пару в центре обороны составили Жоэль Матип с Джорданом Хендерсоном. По сравнению с выездом к "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии вернулся в команду Садио Мане, заменив Кертиса Джонса.



"Ливерпуль" должен был открывать счет уже на второй минуте, когда Мане выскочил на убойную позицию внутри штрафной после обреза Орье, но не попал по воротам.



Ответ "Тоттенхэма" последовал сразу же. Харри Кейн сделал классную передачу на рывок Сона Хен Мина, который ушел от двух центральных защитников и закатил мяч в ближний угол ворот, однако система VAR обнаружила офсайд у южнокорейца в момент паса.



В дальнейшем некоторым преимуществом владели гости, но хозяева неплохо смотрелись на контратаках. Опасные моменты возникать перестали — до 24-й минуты, когда Мане в падении пытался протолкнуть мяч в ворота с близкого расстояния, но Уго Льорис спас свою команду.



Мане был самым активным у "красных". На 42-й минуте Садио еще раз схлестнулся с Льорисом, но тот вновь отразил удар оппонента.



Уже в компенсированное к первому тайму время Мане на левом краю штрафной технично принял дальний заброс Хендерсона и на сей раз решил не бить, а прострелил вдоль ворот. Эрик Дайер и Льорис понадеялись друг на друга, что позволило Роберто Фирмино беспрепятственно отправить мяч в сетку с метра — 0:1.



Втором тайм начался с отчаянного штурма "Ливерпуля", и "Тоттенхэм" к этому оказался не готов. Льорис отразил удар Мане, но перед добиванием Трента Александер-Арнольда оказался бессилен — 0:2.



Впрочем, уже спустя минуту "шпоры" ответили своим голом. Пьер-Эмилю Хейбьергу удался зрелищный удар в касание с подступов к штрафной площади — 1:2.



На 56-й минуте перестрелка продолжилась. Мохамед Салах получил мяч в штрафной, подработал его и поразил ближний угол. Однако с помощью системы VAR рефери Мартин Аткинсон определил, что в ходе комбинации Фирмино подыграл себе рукой, поэтому гол не был засчитан.



После столь бодрого начала второго тайма темп снизился. Некоторое территориальное преимущество было на стороне гостей, а вот хозяева огрызаться перестали — возможно из-за вынужденной замены Кейна в перерыве.



В этом матче все стало окончательно ясно на 65-й минуте, когда Александер-Арнольд со своего правого фланга как рукой забросил мяч к дальней штанге, где Мане при попустительстве защитников соперника пробил в касание с левой ноги — 3:1.



Остаток матча прошел безмятежно. "Шпоры" уже смирились с поражением.



В первую очередь благодаря активным действиям Мане "Ливерпуль" прервал свою 482-минутную голевую засуху в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" уж слишком плохо оборонялся, а потеря с травмой Кейна не оставила "шпорам" шансов на спасение.



"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче