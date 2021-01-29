"Вест Хэм" согласовал аренду Лингарда

"Вест Хэм" согласовал аренду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда до конца сезона.

В этом сезоне Лингард не сыграл ни минуты в рамках Премьер-Лиги. Такая ситуация не устраивает Джесси, чей контракт недавно был продлен по инициативе "Юнайтед" до июня 2022.



Лингарда сватали в различные клубы Премьер-Лиги и даже из-за рубежа, однако Sky Sports и The Telegraph утверждают, что "Вест Хэм" выиграл борьбу за воспитанника "красных дьяволов".



Аренда Джесси до конца сезона обойдется "молотобойцам" в 1.5 млн. фунтов. Также лондонский клуб полностью возьмет на себя зарплату 28-летнего игрока сборной Англии в размере около 80 тыс. фунтов в неделю.



Сделка будет заключена после прохождения Лингардом медобследования в Манчестере. Если не возникнет никаких задержек, Джесси сможет попасть в заявку команды Дэвида Мойеса на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.