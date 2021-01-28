Тухель рассказал, что был фанатом "Тоттенхэма"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что был фанатом "Тоттенхэма" в детстве, но теперь это в прошлом.

То, что мальчишкой Тухель болел за "Тоттенхэм", не является секретом. Томас сам рассказывал об этом в 2016 году, играя с дортмундской "Боруссией" на "Уайт Харт Лэйн" в Лиге Европе.



На своей первой пресс-конференции в новой роли Тухель объяснил, как так вышло.



"Когда мы играли против "Тоттенхэма" я уже объяснял, что во времена моей молодости у нас в Германии не показывали прямых трансляций, поэтому я лишь видел двухминутную обзорную передачу раз в несколько недель".



"Внезапно по нашему спортивному каналу стали показывать "Тоттенхэм", и я услышал это название — "Тоттенхэм Хотспур". Я уже рассказывал об этом. Я был молод. Это был практически мой первый опыт. Я даже не знал, что это клуб из Лондона".



"Теперь я в курсе, что работаю на их большого конкурента, и вы можете быть уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы победить их на следующей неделе!" — цитирует Тухеля Evening Standard.