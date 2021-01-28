Тухель рассказал, что был фанатом "Тоттенхэма"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что был фанатом "Тоттенхэма" в детстве, но теперь это в прошлом.

То, что мальчишкой Тухель болел за "Тоттенхэм", не является секретом. Томас сам рассказывал об этом в 2016 году, играя с дортмундской "Боруссией" на "Уайт Харт Лэйн" в Лиге Европе.

На своей первой пресс-конференции в новой роли Тухель объяснил, как так вышло.

"Когда мы играли против "Тоттенхэма" я уже объяснял, что во времена моей молодости у нас в Германии не показывали прямых трансляций, поэтому я лишь видел двухминутную обзорную передачу раз в несколько недель".

"Внезапно по нашему спортивному каналу стали показывать "Тоттенхэм", и я услышал это название — "Тоттенхэм Хотспур". Я уже рассказывал об этом. Я был молод. Это был практически мой первый опыт. Я даже не знал, что это клуб из Лондона".

"Теперь я в курсе, что работаю на их большого конкурента, и вы можете быть уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы победить их на следующей неделе!" — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Тоттенхэм, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 28.01.2021 23:19 # kojan
    тонко поддержал Жозе и уделил внимание земляку " Вот и тёпленькая пошла..." (копирайт "В лёгким паром")...

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  2. jirrort 28.01.2021 23:13 # jirrort
    Нравилось название команды = Был фанатом

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  3. felix-the-cat 28.01.2021 23:08 # felix-the-cat
    Челси чмошный клуб - это все знают.

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