"Челси" хочет Алабу и Холанда

"Челси" заинтересован в приглашении защитника "Баварии" Давида Алабы и нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда грядущим летом.

На своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера "синих" Томас Тухель дал понять, что его клуб не будет никого покупать в январе.



"Хотел бы я совершить какие-нибудь приобретения? Нет, я не вижу у нас позиций, где нам не хватает игроков, однако мне сложно судить прямо сейчас. Я очень доволен тем, что пока что увидел. Сегодня вернулся в строй Нголо Канте, так что мы провели тренировку с 22 игроками и голкипером", — сообщил Тухель в четверг.



Вместе с тем, утверждает Sky Sports, "Челси" уже думает о летнем окне, и персона Тухеля может стать важным фактором при борьбе за звезд Бундеслиги.



Как и "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Реал" и бывший клуб Тухеля ПСЖ, "Челси" тоже заинтересован в Алабе, чей контракт с "Баварией" истекает в конце сезона.



28-летний австриец покинет Мюнхен свободным агентом и сможет самостоятельно решить, где он хочет продолжить карьеру.



А вот по Холанду "синим" придется договариваться с клубом игрока. Ожидается, что Боруссия" будет открыта к продаже своего бомбардира по окончании этого сезона, потому что иначе летом 2022 Эрлинга можно будет выкупить за фиксированную сумму в 66 миллионов фунтов.



При этом фаворитом в борьбе за 20-летнего норвежца, забившего 37 голов в 37 матчах за год в Дортмунде, остается "Реал".