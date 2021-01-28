Руни раскритиковал "Челси" за увольнение Лэмпарда

Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни раскритиковал "Челси" за увольнение Фрэнка Лэмпарда.

В минувший понедельник "Челси" попрощался с Лэмпардом, которому было указано на дверь после пяти поражений в восьми матчах Премьер-Лиги.



Предводитель "баранов" не удивлен, насколько безжалостно "синие" поступили с Лэмпардом, но в то же время чувствует, что Фрэнк не имел достаточного количества времени, чтобы наладить игру команды с учетом пришедших новичков.



"Если честно, я не был удивлен. Мы знаем, что именно так "Челси" ведет свои дела, и увольнение Фрэнка не стало огромным сюрпризом. Думаю, он заслужил больше времени, он замечательно потрудился в прошлом году".



"Он привел в "Челси" новых игроков, которым всегда нужно время, чтобы сформировать способную сражаться за трофеи команду. Не думаю, что они так уж далеки от борьбы за трофеи, если судить по набранным очкам".



"Естественно, Фрэнк и его штаб расстроены, но если вы спрашиваете меня, удивлен ли я, то мой ответ "нет".



"Уверен, Фрэнк знал, что у него не будет времени. Думаю, их клуб требует трофеев, и с одной стороны это хорошо, потому что это не позволяет тренерам расслабляться и заставляет их давать результат".



"Но если ты поручаешь кому-нибудь построить проект с приглашением немалого количества игроков из разных стран, ты должен дать им хотя бы один сезон", — цитирует Руни Sky Sports.