Тухель хочет выиграть Кубок Англии и Лигу Чемпионов в этом сезоне
Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал реалистичные цели для его команды в этом сезоне.
Возглавив "Челси" на этой неделе, Тухель отлично понимает, что его пребывание в клубе будет определяться результатами.
Томас уже не надеется вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, однако хочет побороться за два других доступных трофея.
"Если ты подписываешь контракт с "Челси", ты подписываешься под жаждой трофеев. Ты подписываешься под тем, что должен будешь бороться за победу абсолютно в каждом турнире, где выступаешь, и я всецело осознаю это".
"Однако это меня не пугает. У нас большие амбиции. У меня самого крупнейшие амбиции. Я в большом восторге от нашего подбора игроков и структуры клуба. Первые дни здесь были удивительными".
"Я всецело осознаю, что в определенный момент каждый будет ожидать от меня результатов, но этого же я ожидаю от себя сам".
"В конце концов клуб дал мне очень четко понять, что для "Челси" важнее всего результаты. В ДНК этого клуба выигрывать трофеи. Я здесь, чтобы сражаться за каждый трофей, и в этом сезоне реалистичными целями для нас являются Лига Чемпионов и Кубок Англии".
"Титул Премьер-Лиги уже вне досягаемости, потому что впереди так много команд", — цитирует Тухеля Daily Mail.
28.01.2021 20:00
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Последние комментарии:
вот и сдеадонили Артурио)
ну, успехов
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Тухлый, не порви очко свое))))
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ахахаха даже тухляк ссыт на гпенсов))
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Мечты, мечты, где ваша сладость?
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Как не угарать с этого?
-Your favorite tea?
-Penal tea (Фернандеш)
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Буду за Челси в ЛЧ топить
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че?) ахахах да хоть бы в 4-ку попал, ото счастье будет ааха
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Не тухло
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