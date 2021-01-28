Тухель хочет выиграть Кубок Англии и Лигу Чемпионов в этом сезоне

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал реалистичные цели для его команды в этом сезоне.

Возглавив "Челси" на этой неделе, Тухель отлично понимает, что его пребывание в клубе будет определяться результатами.

Томас уже не надеется вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, однако хочет побороться за два других доступных трофея.

"Если ты подписываешь контракт с "Челси", ты подписываешься под жаждой трофеев. Ты подписываешься под тем, что должен будешь бороться за победу абсолютно в каждом турнире, где выступаешь, и я всецело осознаю это".

"Однако это меня не пугает. У нас большие амбиции. У меня самого крупнейшие амбиции. Я в большом восторге от нашего подбора игроков и структуры клуба. Первые дни здесь были удивительными".

"Я всецело осознаю, что в определенный момент каждый будет ожидать от меня результатов, но этого же я ожидаю от себя сам".

"В конце концов клуб дал мне очень четко понять, что для "Челси" важнее всего результаты. В ДНК этого клуба выигрывать трофеи. Я здесь, чтобы сражаться за каждый трофей, и в этом сезоне реалистичными целями для нас являются Лига Чемпионов и Кубок Англии".

"Титул Премьер-Лиги уже вне досягаемости, потому что впереди так много команд", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2021 20:00

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  1. wolfsmensch 28.01.2021 20:34 # wolfsmensch
    вот и сдеадонили Артурио)
    ну, успехов

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  2. vitebskarsenal 28.01.2021 20:32 # vitebskarsenal
    Тухлый, не порви очко свое))))

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  3. gunars 28.01.2021 20:24 # gunars
    ахахаха даже тухляк ссыт на гпенсов))

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  4. manutd-20champ 28.01.2021 20:23 # manutd-20champ
    Мечты, мечты, где ваша сладость?

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  5. megamind13 28.01.2021 20:16 # megamind13
    Как не угарать с этого?
    -Your favorite tea?
    -Penal tea (Фернандеш)

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  6. ilovemanutd 28.01.2021 20:09 # ilovemanutd
    Буду за Челси в ЛЧ топить

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  7. destroyer13 28.01.2021 20:07 # destroyer13
    че?) ахахах да хоть бы в 4-ку попал, ото счастье будет ааха

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  8. chelsea-69 28.01.2021 20:06 # chelsea-69
    Не тухло

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