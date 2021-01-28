Тухель хочет выиграть Кубок Англии и Лигу Чемпионов в этом сезоне

Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал реалистичные цели для его команды в этом сезоне.

Возглавив "Челси" на этой неделе, Тухель отлично понимает, что его пребывание в клубе будет определяться результатами.



Томас уже не надеется вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, однако хочет побороться за два других доступных трофея.



"Если ты подписываешь контракт с "Челси", ты подписываешься под жаждой трофеев. Ты подписываешься под тем, что должен будешь бороться за победу абсолютно в каждом турнире, где выступаешь, и я всецело осознаю это".



"Однако это меня не пугает. У нас большие амбиции. У меня самого крупнейшие амбиции. Я в большом восторге от нашего подбора игроков и структуры клуба. Первые дни здесь были удивительными".



"Я всецело осознаю, что в определенный момент каждый будет ожидать от меня результатов, но этого же я ожидаю от себя сам".



"В конце концов клуб дал мне очень четко понять, что для "Челси" важнее всего результаты. В ДНК этого клуба выигрывать трофеи. Я здесь, чтобы сражаться за каждый трофей, и в этом сезоне реалистичными целями для нас являются Лига Чемпионов и Кубок Англии".



"Титул Премьер-Лиги уже вне досягаемости, потому что впереди так много команд", — цитирует Тухеля Daily Mail.