Тухель: "Лэмпард пожелал мне всего наилучшего"

Новоиспеченный наставник "Челси" Томас Тухель рассказал, что получил сообщение от своего предшественника Фрэнка Лэмпарда.

Многие болельщики "Челси" до сих пор считают, что руководство их клуба некрасиво поступило со своей легендой, уволив Фрэнка Лэмпарда при первом же серьезном кризисе за 18 месяцев работы.



Однако Тухель надеется, что фанаты продолжат поддерживать команду. Сам Тухель такую поддержку уже получил — причем от Лэмпарда.



"Надеюсь, фанаты не ополчатся на нас, потому что это было бы жестоко по отношению к команде. Фанаты так близки с командой, и их поддержка имеет такое большое значение".



"Знаю, фанаты очень расстроены увольнением Фрэнка, но, как я уже говорил прежде, я испытываю огромное уважение к нему. Я был большим фанатом Фрэнка как игрока. Этим утром он прислал мне сообщение, пожелав всего наилучшего. Возможно, мы встретимся в будущем".



"Клуб дал мне четко понять, что это не моя вина и что от меня не зависит его ситуация. Решение было принято, а мне предоставили возможность", — цитирует Тухеля Daily Mail.