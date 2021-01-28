Тиаго рассказал, как "Ливерпуль" может преодолеть свой кризис

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара рассказал, как его команда собирается выходить из кризиса.

К выездному противостоянию с "Тоттенхэмом" "Ливерпуль" подходит, не зная побед в Премьер-Лиге уже пять матчей кряду.



Тиаго чувствует, что "красным" достаточно одержать одну победу, чтобы ситуация наладилась. Испанец призывает своих партнеров по команде играть быстрее и лучше пользоваться своими моментами.



"У нас хорошие шансы в Премьер-Лиге, а также в Лиге Чемпионов, мы очень сосредоточены и голодны внутри. Прямо сейчас мы хотим выиграть этот первый матч, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию".



"Глядя на наши последние матчи, нужно спросить: как много из последних шести матчей мы заслуживали выиграть? Дело не в том, играли мы лучше или хуже, а в том, сколько раз мы заслуживали победу. Думаю, в большинстве из них мы заслуживали выиграть".



"Но таков футбол. Ты можешь сыграть ужасно и победить. Важно использовать свои шансы в правильный момент времени. Ты должен иметь четкое представление насчет того, что у тебя в порядке и что не в порядке".



"Для "Ливерпуля" так важен переход из одной фазы игры в другую. Когда у тебя есть такие быстрые игроки впереди, ты должен пользоваться этим преимуществом. Они забили много голов, играя таким образом. Важно отдать правильный первый пас и следовать за игрой".



"Но когда игра становится позиционной, и ты начинаешь слегка сходить с ума, нужно сказать: "Хорошо, давайте успокоимся и будем разыгрывать мяч". Впрочем, и здесь тебе тоже нужна скорость", — сообщил Тиаго BT Sport.