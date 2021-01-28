Тиаго рассказал, как "Ливерпуль" может преодолеть свой кризис
Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара рассказал, как его команда собирается выходить из кризиса.
К выездному противостоянию с "Тоттенхэмом" "Ливерпуль" подходит, не зная побед в Премьер-Лиге уже пять матчей кряду.
Тиаго чувствует, что "красным" достаточно одержать одну победу, чтобы ситуация наладилась. Испанец призывает своих партнеров по команде играть быстрее и лучше пользоваться своими моментами.
"У нас хорошие шансы в Премьер-Лиге, а также в Лиге Чемпионов, мы очень сосредоточены и голодны внутри. Прямо сейчас мы хотим выиграть этот первый матч, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию".
"Глядя на наши последние матчи, нужно спросить: как много из последних шести матчей мы заслуживали выиграть? Дело не в том, играли мы лучше или хуже, а в том, сколько раз мы заслуживали победу. Думаю, в большинстве из них мы заслуживали выиграть".
"Но таков футбол. Ты можешь сыграть ужасно и победить. Важно использовать свои шансы в правильный момент времени. Ты должен иметь четкое представление насчет того, что у тебя в порядке и что не в порядке".
"Для "Ливерпуля" так важен переход из одной фазы игры в другую. Когда у тебя есть такие быстрые игроки впереди, ты должен пользоваться этим преимуществом. Они забили много голов, играя таким образом. Важно отдать правильный первый пас и следовать за игрой".
"Но когда игра становится позиционной, и ты начинаешь слегка сходить с ума, нужно сказать: "Хорошо, давайте успокоимся и будем разыгрывать мяч". Впрочем, и здесь тебе тоже нужна скорость", — сообщил Тиаго BT Sport.
28.01.2021 18:00
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Последние комментарии:
Тиаго лох!
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давай брат тащи
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интересно будет посмотреть на игру тиаго, когда его будут страховать фабиньо с хендерсоном, можно обострять без оглядки назад. ливерпуль в сильнейшем оптимальном составе имеет бешеный потенциал
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колбасные могут быть спокойны, замена клопу уже есть прямо сейчас.
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