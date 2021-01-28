Артета подтвердил, что "Арсенал" договаривается с Мустафи

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб пытается избавиться от защитника Шкодрана Мустафи, пока открыто зимнее трансферное окно.

Ранее на текущей неделе отец Мустафи заявил, что его сын покинет "Эмирейтс" не раньше лета, когда и истекает контракт Шкодрана.



Однако Артета, выступая перед прессой в четверг, дал понять, что Мустафи может последовать примеру Месута Озила и Сократиса Папастатопулоса, договорившись о досрочном прекращении своего трудового договора.



"Это еще одна ситуация, которая в данный момент открыта. Мы ведем переговоры внутри клуба, с игроком и агентом. Мы посмотрим, какое решение будет правильным", — цитирует Артету Football.London.