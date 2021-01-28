Моуриньо не считает Клоппа своим другом
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не считает Юргена Клоппа из "Ливерпуля" своим другом.
В четверг вечером Моуриньо и Клопп схлестнулся в 13-й раз в своих карьерах, и матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" имеет большое турнирное значение для обеих команд.
Однако у Жозе довольно прохладное отношение к Юргену в силу того, что они плохо знают друг друга.
"Я не друг Юргену, и я никогда не проводил с ним время".
"Нуну (Эшпириту Санту) был моим игроком. Брендан (Роджерс) работал вместе со мной в клубе на протяжении пары лет".
"Когда у вас есть что-нибудь общее и когда ты хорошо знаешь человека, тогда ты можешь сказать "он мой друг" или "мне он не нравится, он не мой друг".
"В случае с Юргеном это пять минут до матча, пять минут после матча".
"Что я могу сказать насчет Юргена? Он мой коллега, которого я уважаю и с которым у меня нет никаких проблем. У него тоже совершенно нет никаких проблем со мной", — цитирует Моуриньо Liverpool Echo.
28.01.2021 16:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Когда у вас есть что-нибудь общее и когда ты хорошо знаешь человека, тогда ты можешь сказать "он мой друг" или "мне он не нравится, он не мой друг".
либо перевод кривой, либо Моу обесценил понятие слова "дружба"
(ответить)
Не хватало ещё, чтобы какой-то переводчик был другом Клоппа-топа (КНЯЗЯ!!!).
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий