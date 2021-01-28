Моуриньо не считает Клоппа своим другом

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не считает Юргена Клоппа из "Ливерпуля" своим другом.

В четверг вечером Моуриньо и Клопп схлестнулся в 13-й раз в своих карьерах, и матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" имеет большое турнирное значение для обеих команд.



Однако у Жозе довольно прохладное отношение к Юргену в силу того, что они плохо знают друг друга.



"Я не друг Юргену, и я никогда не проводил с ним время".



"Нуну (Эшпириту Санту) был моим игроком. Брендан (Роджерс) работал вместе со мной в клубе на протяжении пары лет".



"Когда у вас есть что-нибудь общее и когда ты хорошо знаешь человека, тогда ты можешь сказать "он мой друг" или "мне он не нравится, он не мой друг".



"В случае с Юргеном это пять минут до матча, пять минут после матча".



"Что я могу сказать насчет Юргена? Он мой коллега, которого я уважаю и с которым у меня нет никаких проблем. У него тоже совершенно нет никаких проблем со мной", — цитирует Моуриньо Liverpool Echo.