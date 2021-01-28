Артета объяснил, зачем ему Эдегор

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, зачем ему потребовался полузащитник Мартин Эдегор.

Сыграв только девять матчей за "Реал" в этом сезоне, на текущей неделе Эдегор присоединился к "канонирам" на правах аренды.



В преддверии матча против "Манчестер Юнайтед", который может стать дебютным для Мартина, Артета сообщил, что очень рассчитывает на созидательный потенциал 22-летнего норвежца.



"Он тот игрок, за которым мы достаточно давно следили, и мы верим, что он обладает кое-какими особенными качествам, в которых мы нуждаемся и которых нам не хватало".



"Теперь нам нужно дать ему немного времени. Он играл не так часто в Мадриде, но он упорно тренировался и выглядит мотивированным, так что наш клуб заполучил очередного большого таланта".



"Он является специалистом по поддержанию игры, он может занимать позицию 8-го или 10-го номера, он может играть на фланге. Он очень креативный игрок, которому очень комфортно на сжатом пространстве. Он умеет создавать моменты и забивать голы".



"Он очень прибавил в плане объема работы без мяча. Он добавит нам креативности возле чужих ворот и позволит строить свою игру другим образом против определенных команд", — цитирует Артету Sky Sports.