Гиггз: "Джеймс разочарован"

Даниэль Джеймс Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал, что его вингер Даниэль Джеймс разочарован своей ситуацией в "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Джеймс сыграл лишь 327 минут за "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги и еще полчаса в Лиге Чемпионов, тогда как в прошлой кампании принял участие в 46 матчах за клуб.

В сложившейся ситуации Гиггз советует Даниэлю бережнее относиться к шансам, которые 23-летний валлиец получает от Оле Гуннара Сульшера в "Юнайтед".

"Мы находимся на неизведанной территории, когда у тебя нет кучи времени. Очень много матчей втиснуты в короткий промежуток времени. Поэтому я понимаю Оле, который выбрал безопасный вариант, предпочтя сохранить как можно больше классных игроков в клубе".

"Да, это может вызывать разочарование, и я знаю, что Даниэль разочарован. Ка и любой другой игрок, который не играет в футбол регулярно. Но находясь в большом клубе вроде "Юнайтед", ты должен пользоваться своим шансом, когда его получаешь", — сообщил Гиггз Stadium Astro.


Метки Гиггз, Джеймс, Манчестер Юнайтед, сборная Уэльса

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2021 14:00

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  1. mancunia-planet 28.01.2021 14:26 # mancunia-planet
    Сейчас ещё Диалло купили, Олег говорил на правый флаг так шта будет ещё больше конкуренции для Данилы

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  2. hachidlo 28.01.2021 14:10 # hachidlo
    Потомучто он тупа бегунок. Без какой-либо мюсли. Вообще не понятно, как он собрался попадать в состав при живом Гринвуде, если даже Марсяль присел.

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  3. manutd-20champ 28.01.2021 14:07 # manutd-20champ
    а шо он хотел.

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