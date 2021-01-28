Гиггз: "Джеймс разочарован"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал, что его вингер Даниэль Джеймс разочарован своей ситуацией в "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Джеймс сыграл лишь 327 минут за "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги и еще полчаса в Лиге Чемпионов, тогда как в прошлой кампании принял участие в 46 матчах за клуб.



В сложившейся ситуации Гиггз советует Даниэлю бережнее относиться к шансам, которые 23-летний валлиец получает от Оле Гуннара Сульшера в "Юнайтед".



"Мы находимся на неизведанной территории, когда у тебя нет кучи времени. Очень много матчей втиснуты в короткий промежуток времени. Поэтому я понимаю Оле, который выбрал безопасный вариант, предпочтя сохранить как можно больше классных игроков в клубе".



"Да, это может вызывать разочарование, и я знаю, что Даниэль разочарован. Ка и любой другой игрок, который не играет в футбол регулярно. Но находясь в большом клубе вроде "Юнайтед", ты должен пользоваться своим шансом, когда его получаешь", — сообщил Гиггз Stadium Astro.