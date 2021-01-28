Тухель не видит большого количества слабых мест у "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что не видит большого количества слабых мест у своей новой команды.

Потерпев пять поражений в восьми матчах Премьер-Лиги, Фрэнк Лэмпард освободил свое место Тухелю, который стартовал в "Челси" с безголевой ничьей против "Вулверхэмптона".



Томас доволен тем, какой коллектив ему достался от предшественника, и собирается сделать из "синих" неудобного соперника для любого.



"Пока что я не вижу слишком большого количества слабых мест. Я сосредоточусь на наших сильных сторонах — здесь удивительное сочетание опытных игроков, больших личностей и молодых голодных талантов".



"Я привык создавать особую энергию и атмосферу, что необходимо для того, чтобы побеждать каждые три дня в лиге, подобной этой. И я верю, что нам это по силам".



"Вчерашняя тренировка мне очень помогла и многое открыла. Мы построим команду, против которой никто не захочет играть. И мой вызов в том, чтобы сделать это как можно скорее", — цитирует Тухеля The Independent.