Тухель не видит большого количества слабых мест у "Челси"

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что не видит большого количества слабых мест у своей новой команды.

Потерпев пять поражений в восьми матчах Премьер-Лиги, Фрэнк Лэмпард освободил свое место Тухелю, который стартовал в "Челси" с безголевой ничьей против "Вулверхэмптона".

Томас доволен тем, какой коллектив ему достался от предшественника, и собирается сделать из "синих" неудобного соперника для любого.

"Пока что я не вижу слишком большого количества слабых мест. Я сосредоточусь на наших сильных сторонах — здесь удивительное сочетание опытных игроков, больших личностей и молодых голодных талантов".

"Я привык создавать особую энергию и атмосферу, что необходимо для того, чтобы побеждать каждые три дня в лиге, подобной этой. И я верю, что нам это по силам".

"Вчерашняя тренировка мне очень помогла и многое открыла. Мы построим команду, против которой никто не захочет играть. И мой вызов в том, чтобы сделать это как можно скорее", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 28.01.2021 14:23 # vyrentz
    Пригласить нервного немца в ФК Слив - такая себе идея.

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  2. asnural 28.01.2021 14:02 # asnural
    Немцы умеют руководить

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  3. bangladesh 28.01.2021 13:39 # bangladesh
    кста всех адекватных болел фк "тухельси" ака "пенсопеджики" с победой

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  4. mancunia-planet 28.01.2021 13:21 # mancunia-planet
    "Мы построим команду, в которой никто не захочет играть."

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  5. gunars 28.01.2021 13:12 # gunars
    конечно когда все в тухлятине))

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