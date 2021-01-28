Тухель не видит большого количества слабых мест у "Челси"
Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что не видит большого количества слабых мест у своей новой команды.
Потерпев пять поражений в восьми матчах Премьер-Лиги, Фрэнк Лэмпард освободил свое место Тухелю, который стартовал в "Челси" с безголевой ничьей против "Вулверхэмптона".
Томас доволен тем, какой коллектив ему достался от предшественника, и собирается сделать из "синих" неудобного соперника для любого.
"Пока что я не вижу слишком большого количества слабых мест. Я сосредоточусь на наших сильных сторонах — здесь удивительное сочетание опытных игроков, больших личностей и молодых голодных талантов".
"Я привык создавать особую энергию и атмосферу, что необходимо для того, чтобы побеждать каждые три дня в лиге, подобной этой. И я верю, что нам это по силам".
"Вчерашняя тренировка мне очень помогла и многое открыла. Мы построим команду, против которой никто не захочет играть. И мой вызов в том, чтобы сделать это как можно скорее", — цитирует Тухеля The Independent.
28.01.2021 13:00
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Последние комментарии:
Пригласить нервного немца в ФК Слив - такая себе идея.
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Немцы умеют руководить
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кста всех адекватных болел фк "тухельси" ака "пенсопеджики" с победой
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"Мы построим команду, в которой никто не захочет играть."
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конечно когда все в тухлятине))
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