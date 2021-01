Светская хроника за четверг

Эрик Гарсия готов играть за "Барселону" бесплатно. Джесси Лингард открыт к переходу в "Вест Хэм". Названа предполагаемая дата увольнения Томаса Тухеля из "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Сити" согласился продать Эрика Гарсию в "Барселону", и ради возвращения в родной клуб в январе защитник даже готов первые шесть месяцев играть без зарплаты. (Goal)



Приход Томаса Тухеля повышает шансы "Челси" заполучить защитника "Баварии" Давида Алабу. (The Sun)



"Рома" следит за нападающим "Челси" Оливье Жиру. (Corriere dello Sport)



"Барселона" хочет защитника "Челси" Маркоса Алонсо. (Mundo Deportivo)



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли хочет перейти в ПСЖ, но президент "шпор" Даниэль Леви против этого трансфера. (ESPN)



"Арсенал" ведет переговоры о том, чтобы полузащитник Лукас Торрейра вернулся из "Атлетико" и отправился в "Монако". (Daily Express)



"Вест Хэм" будет готов отказаться от покупки нападающего в январе, если сможет арендовать плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда. (The Athletic)



Лингард открыт к переходу в "Вест Хэм", который в данный момент продолжает переговоры с "Юнайтед". (Sky Sports)



"Вест Бромвич" согласовал аренду нападающего "Галатасарая" Мбайе Дианье. (Express and Star)



"Галатасарай" сделал предложение по защитнику "Ньюкасла" Деандре Йедлину. (ESPN)



Другое



Стив Брюс из "Ньюкасла" — абсолютный фаворит букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге. (The Sun)



Букмекеры сватают уволенного из "Челси" Фрэнка Лэмпарда на замену Роя Ходжсону в "Кристал Пэлас". (Coral)



"Вест Хэм" предложит своему главному тренеру Дэвиду Мойесу новый долгосрочный контракт. (Daily Mail)



Томас Тухель будет уволен из "Челси" в мае 2022, если ориентироваться на среднее время работы тренеров в клубе при Романе Абрамовиче. (The Sun)



Инвесторы из "Бахрейна" хотят купить "Уиган". (The Sun)



Также на покупку "Уигана" претендует группа из 38 индивидуальных инвесторов во главе с бывшим полузащитником "Юнайтед" Дарроном Гибсоном. (Daily Mail)



Защитник Антонио Рюдигер заслужил репутацию "альфа-самца" в раздевалке "Челси". (The Telegraph)



"Челси" был раскритикован фанатами за то, что в первом матче после увольнения Фрэнка Лэмпарда клуб включил на стадионе песню группы Queen "Еще один повержен в прах". (Daily Star)