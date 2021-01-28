20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

Фабиньо и Харри Кейн В четверг, 28 января, поединком "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция

Эти соперники встречались не так давно — всего лишь 16 декабря. С тех пор "Ливерпуль" одержал только одну победу в Премьер-Лиге и упустил лидерство в таблице, но все равно на одно очко опережает "Тоттенхэм", у которого, правда, есть матч в запасе. "Шпоры" не знают поражений уже восемь поединков кряду, но половину из них провели в кубковых соревнованиях. "Красные" могут похвастать только одной победой в семи последних матчах во всех соревнованиях — над игроками академии "Астон Виллы" в Кубке Англии. "Ливерпуль" выиграл все шесть последних встреч с "Тоттенхэмом" во всех турнирах.

Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон пропустит около трех недель с мышечной травмой. На его месте может сыграть Бен Дэвис, если успеет решить свои проблемы с икрой. Мэтт Дохерти и Деле Алли имеют повреждения.

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон должен вернуться после мышечного растяжения. Он, как и Жоэль Матип, уже возобновил полноценные тренировки. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Диогу Жота не сыграют.


Метки анонс тура, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. toha-bludsikir 28.01.2021 11:26 # toha-bludsikir
    Лемпси хоть и диспетчер Челси, но вы стали забывать, что он легенда Манчестер Сити. В ассистенты к Пепу ждём.

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  2. superglor 28.01.2021 11:20 # superglor
    8 Челси 20 30
    9 Арсенал 20 30

    Абсолютно новый Чорли с покупками на 200 млн. и гением-тренером собственной школы к середине сезона набирает столько же очков, сколько кризисный Арсенал, только-только выбравшийся из зоны вылета и забесплатно подписавший летом из стана пенсов отбракованного бразила-старика.

    Думаю после этого вопросы о том, кто действительно тренер топ-уровня, Артета или синяя собака, должны отпасть сами собой.

    Ждем Фрэнка домой, в Сити. Мы сделаем из него короля!

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  3. mancityman 28.01.2021 11:20 # mancityman
    Это совсем другой, новый говнайтед!!!

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  4. mc-od 28.01.2021 11:18 # mc-od
    Клопп: "Мы заряжены, чтобы нанести ответный удар"

    Источник: http://fapl.ru/posts/83719/

    Ымперия наносит ответный удар. Скриньте.))

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  5. chelsea88 28.01.2021 11:18 # chelsea88
    Да выиграет ваш ЛФК, к гадалке не ходи. В букмекерскую иди.

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  6. roberto-89 28.01.2021 11:18 # roberto-89
    Матч будет из разряда му му против сытей ? Или же нас ждёт зрелищный футбол ?

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  7. edgarkuznetsov 28.01.2021 11:17 # edgarkuznetsov
    Если Ливер не выиграет ,то скатится скорее всего на 7 место к таким середнякам ,как Челси и Арсенал ,а это уже попахивает сменой тренера

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  8. toha-bludsikir 28.01.2021 11:06 # toha-bludsikir
    Гэрри Кеин, Гарнет Бейл (брат Кристиана), Великий Маур против Клапа (третье место в топ-тренерах АПЛ) и ко (Салахинатор, Алишон и прочие негрилы бегунки). Будем надеяться на отсутствие автобуса от великого Маура и на резвый бей беги Клапа.

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