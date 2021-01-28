20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

В четверг, 28 января, поединком "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция



Эти соперники встречались не так давно — всего лишь 16 декабря. С тех пор "Ливерпуль" одержал только одну победу в Премьер-Лиге и упустил лидерство в таблице, но все равно на одно очко опережает "Тоттенхэм", у которого, правда, есть матч в запасе. "Шпоры" не знают поражений уже восемь поединков кряду, но половину из них провели в кубковых соревнованиях. "Красные" могут похвастать только одной победой в семи последних матчах во всех соревнованиях — над игроками академии "Астон Виллы" в Кубке Англии. "Ливерпуль" выиграл все шесть последних встреч с "Тоттенхэмом" во всех турнирах.



Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон пропустит около трех недель с мышечной травмой. На его месте может сыграть Бен Дэвис, если успеет решить свои проблемы с икрой. Мэтт Дохерти и Деле Алли имеют повреждения.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон должен вернуться после мышечного растяжения. Он, как и Жоэль Матип, уже возобновил полноценные тренировки. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Диогу Жота не сыграют.