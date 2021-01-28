20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга
В четверг, 28 января, поединком "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция
Эти соперники встречались не так давно — всего лишь 16 декабря. С тех пор "Ливерпуль" одержал только одну победу в Премьер-Лиге и упустил лидерство в таблице, но все равно на одно очко опережает "Тоттенхэм", у которого, правда, есть матч в запасе. "Шпоры" не знают поражений уже восемь поединков кряду, но половину из них провели в кубковых соревнованиях. "Красные" могут похвастать только одной победой в семи последних матчах во всех соревнованиях — над игроками академии "Астон Виллы" в Кубке Англии. "Ливерпуль" выиграл все шесть последних встреч с "Тоттенхэмом" во всех турнирах.
Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон пропустит около трех недель с мышечной травмой. На его месте может сыграть Бен Дэвис, если успеет решить свои проблемы с икрой. Мэтт Дохерти и Деле Алли имеют повреждения.
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон должен вернуться после мышечного растяжения. Он, как и Жоэль Матип, уже возобновил полноценные тренировки. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Диогу Жота не сыграют.
28.01.2021 11:00
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Последние комментарии:
Лемпси хоть и диспетчер Челси, но вы стали забывать, что он легенда Манчестер Сити. В ассистенты к Пепу ждём.
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8 Челси 20 30
9 Арсенал 20 30
Абсолютно новый Чорли с покупками на 200 млн. и гением-тренером собственной школы к середине сезона набирает столько же очков, сколько кризисный Арсенал, только-только выбравшийся из зоны вылета и забесплатно подписавший летом из стана пенсов отбракованного бразила-старика.
Думаю после этого вопросы о том, кто действительно тренер топ-уровня, Артета или синяя собака, должны отпасть сами собой.
Ждем Фрэнка домой, в Сити. Мы сделаем из него короля!
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Это совсем другой, новый говнайтед!!!
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Клопп: "Мы заряжены, чтобы нанести ответный удар"
Источник: http://fapl.ru/posts/83719/
Ымперия наносит ответный удар. Скриньте.))
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Да выиграет ваш ЛФК, к гадалке не ходи. В букмекерскую иди.
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Матч будет из разряда му му против сытей ? Или же нас ждёт зрелищный футбол ?
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Если Ливер не выиграет ,то скатится скорее всего на 7 место к таким середнякам ,как Челси и Арсенал ,а это уже попахивает сменой тренера
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Гэрри Кеин, Гарнет Бейл (брат Кристиана), Великий Маур против Клапа (третье место в топ-тренерах АПЛ) и ко (Салахинатор, Алишон и прочие негрилы бегунки). Будем надеяться на отсутствие автобуса от великого Маура и на резвый бей беги Клапа.
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