Полузащитник "Челси" Билли Гилмор хочет уйти в аренду на вторую половину сезона.

В минувшее воскресенье Гилмор помог "синим" обыграть "Лутон" со счетом 3:1 в Кубке Англии, а Фрэнк Лэмпард высоко оценил игру Билли и заявил, что 19-летний шотландец сделал серьезную заявку на сохранение места в стартовом составе.



Однако уже на следующий день Лэмпард был уволен с поста главного тренера "Челси", и это круто изменило планы юного полузащитника, утверждает Daily Mail.



Гилмор чувствует, что не будет пользоваться таким же доверием у сменившего Лэмпарда Томаса Тухеля, а Билли очень важно играть в ближайшие месяцы, чтобы попасть в заявку сборной Шотландии на Чемпионат Европы грядущим летом.



Поэтому Гилмор готов рассмотреть предложения из Премьер-Лиги, а также от ведущих команд Чемпионшипа, надеясь подыскать себе временное пристанище до закрытия трансферного окна в ближайший понедельник.