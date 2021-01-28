Моуриньо считает, что арбитры относятся к нему хуже, чем к другим тренерам

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что он просто не может быть таким же буйным у бровки, как Юрген Клопп из "Ливерпуля".

После поражения 2:1 от "Ливерпуля" в декабре Моуриньо уже жаловался на разное отношение рефери к нему и к Клоппу.



В четверг вечером "шпоры" вновь сыграют с действующим чемпионом Премьер-Лиги, и в преддверии этого матча Моуриньо продолжил размышлять о то, почему ему дозволено одно, а другим тренерам — гораздо больше.



"Что касается меня, то я чувствую свою эволюцию. Я чувствую эволюцию в плане эмоционального контроля. Я чувствую, что эволюционировал, стал спокойнее и могу лучше читать игру. Я даже рад, когда мои ассистенты кричат от бровки, а я стою особняком".



"Я чувствую, что мне пришлось изменить свое поведение, и я этому очень рад. Такова моя персональная ситуация. Я не могу говорить за других".



"Я могу сказать, что прежде мне приходилось расплачиваться, когда я не вел себя хорошо. Я либо был вынужден смотреть матчи по телевизору из раздевалки, либо выплачивал большие штрафы, тогда как с некоторыми другими парнями этого не происходит".



"С ними не происходит то же самое, что происходило со мной. Но если есть рефери и четвертый арбитр, я просто надеюсь, что они будут делать свою работу и действовать, как им предписано", — цитирует Моуриньо Sky Sports.