Клопп: "Мы заряжены, чтобы нанести ответный удар"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда решительно настроена реабилитироваться за последние неудачи.

На выезд к "Тоттенхэму" в четверг вечером "Ливерпуль" направляется, не зная побед с разгрома "Кристал Пэлас" 19 декабря (0:7) — в пяти последующих матчах Премьер-Лиги "красные" набрали только три очка.



Кроме того, в минувший уикенд "Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, уступив "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2. Однако Клопп уверяет, что эти неудачи лишь дополнительно мотивируют его команду.



"Мы хотим быть командой, с которой никто не хочет играть. У нас есть шанс предстать такой командой завтра вечером, затем в воскресенье и так далее. Это то, чего мы хотим".



"Люди говорили нам, что мы были лучшей командой в мире. Мы ей не были, но это не проблема. Мы могли обыграть лучшую команду в мире и до сих пор можем, но мы хотим доказать это на поле, и мы докажем".



"Мы заряжены, чтобы нанести ответный удар, и чем больше негативных вещей думают про нас и говорят про нас, тем сильнее мы этого хотим", — цитирует Клоппа The Independent.