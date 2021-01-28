Сульшер: "Две ошибки рефери"

Давид Де Хеа Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил в поражении 1:2 от "Шеффилд Юнайтед" рефери Питера Бэнкса.

В среду вечером "красные дьяволы" сенсационно проиграли последней команде Премьер-Лиги со счетом 2:1 и не смогли вернуться на вершину турнирной таблицы.

После этого матча у Сульшера остались большие претензии к Бэнксу, который, как он считает, прозевал атаку на вратаря в эпизоде с первым голом "клинков", а также не засчитал забитый Антони Мартиалем мяч — рефери дал свисток до того, как снаряд оказался в воротах, углядев спорный фол, чем сделал вмешательство VAR невозможным.

"В случае с первым голом был фол, Билли Шарп врезался в Давида Де Хеа. На противоположном краю поля, когда наш гол не засчитали, фола не было, но такие вещи постоянно происходят с нами в этом сезоне. Две ошибки рефери", — сообщил Сульшер BT Sport.

Также Оле Гуннар подверг критике и своих подопечных.

"Мы безраздельно владели мячом, и когда ты пропускаешь два нелепых гола, это всегда сложно. Мы создали недостаточно больших моментов, чтобы забить достаточно голов".

"Нам не хватало какого-то волшебства, какой-то толики. Они хорошо оборонялись, и нужно отдать им должное. У нас не нашлось правильных идей или решений".

"Мы так нелепо, так неряшливо пропустили второй гол. Его не должно было быть. Мы остановились, вынося мяч. Мы приняли три-четыре плохих решения подряд, что нам несвойственно", — добавил Сульшер.


Метки Бэнкс, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Сульшер, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 28.01.2021 07:19 # kukuruzzo
    команды рефери перепутал, бывает.

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  2. gameboy 28.01.2021 07:17 # gameboy
    О варежку открыл, сейчас хуев наглотается

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  3. electric 28.01.2021 07:04 # electric
    Ахахахаха

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