Сульшер: "Две ошибки рефери"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил в поражении 1:2 от "Шеффилд Юнайтед" рефери Питера Бэнкса.



В среду вечером "красные дьяволы" сенсационно проиграли последней команде Премьер-Лиги со счетом 2:1 и не смогли вернуться на вершину турнирной таблицы.



После этого матча у Сульшера остались большие претензии к Бэнксу, который, как он считает, прозевал атаку на вратаря в эпизоде с первым голом "клинков", а также не засчитал забитый Антони Мартиалем мяч — рефери дал свисток до того, как снаряд оказался в воротах, углядев спорный фол, чем сделал вмешательство VAR невозможным.



"В случае с первым голом был фол, Билли Шарп врезался в Давида Де Хеа. На противоположном краю поля, когда наш гол не засчитали, фола не было, но такие вещи постоянно происходят с нами в этом сезоне. Две ошибки рефери", — сообщил Сульшер BT Sport.



Также Оле Гуннар подверг критике и своих подопечных.



"Мы безраздельно владели мячом, и когда ты пропускаешь два нелепых гола, это всегда сложно. Мы создали недостаточно больших моментов, чтобы забить достаточно голов".



"Нам не хватало какого-то волшебства, какой-то толики. Они хорошо оборонялись, и нужно отдать им должное. У нас не нашлось правильных идей или решений".



"Мы так нелепо, так неряшливо пропустили второй гол. Его не должно было быть. Мы остановились, вынося мяч. Мы приняли три-четыре плохих решения подряд, что нам несвойственно", — добавил Сульшер.