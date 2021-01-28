Тухель: "Очень доволен игрой"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель положительно оценил игру своей команды в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Тухель дебютировал на новом месте работы с 0:0 на "Стэмфорд Бридж". "Синие" много владели мячом, совершили рекордные для этого сезона 820 передач, но явных моментов почти не имели.



Тем не менее, Томас остался доволен игрой, даже сравнив "Челси" со своей бывшей командой дортмундской "Боруссией".



"Я получил большое удовольствие от игры, потому что меня очень порадовали темп, настрой, энергия и мастерство нашей команды".



"Мы были хорошо организованны, много раз возвращали себе мяч возле чужой штрафной и никогда не сбавляли темп".



"Во втором тайме мы добавляли минута за миной. Я остался очень доволен игрой. К сожалению, нам не удалось забить, но с таким отношением к игре результаты к нам придут".



"Это слегка напомнило мне наши некоторые матчи в Дортмунде. Вчера мы провели очень хорошую тренировку, каждый из 21 парня был весь во внимании, стараясь делать то, что мы делали, — тактически, по структуре, по ускорению игры, по обороне".



"Я не ожидал, что мы покажем футбол высочайшего уровня после одной тренировки и двух собраний. Но игра вселила в меня хорошее ощущение".



"Это было совершенно несправедливо, потому что сегодня у меня нет объяснений ни для кого из игроков, почему они не сыграли. С каждым днем будет легче", — сообщил Тухель BBC.