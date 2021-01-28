МЮ сенсационно проиграл дома "Шеффилд Юнайтед"
Замечтавшийся о титуле "Манчестер Юнайтед" был спущен с небес на землю, проиграв дома последней команде Премьер-Лиги в лице "Шеффилд Юнайтед" — 1:2.
Относительно кубкового матча с "Ливерпулем" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло шесть изменений. Этими новыми лицами стали Давид Де Хеа, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Неманья Матич, Бруну Фернандеш и Антони Мартиаль.
В старт "клинков" по сравнению с матчем против "Плимута" влились Фил Ягиелка, Кин Брайан, Джордж Болдок и Дэвид Макголдрик.
Как и можно было ожидать, "Юнайтед" начал матч первым номером, оказывая давление и пристреливаясь.
Первый тревожный для хозяев звоночек раздался на 16-й минуте, когда Билли Шарп выскочил из-за спины Теллеса и вышел один на один, но Давида Де Хеа ногами отразил мяч.
Затем гости вновь затаились, чтобы на 23-й минуте открыть счет. После подачи углового Кин Брайан перепрыгнул Туанзебе с Де Хеа и головой скинул мяч в ворота — 0:1.
После пропущенного гола "дьяволы" подвергли соперника давлению, но тот стойко держался и не паниковал. Реальных моментов у ворот Аарона Рамсдейла почти не возникало.
Во втором тайме хозяева стали играть только хуже — с созданием моментов по-прежнему были проблемы, вдобавок гости стали время от времени огрызаться.
Ничего не предвещало беды для "клинков", но на 64-й минуте счет стал равным. Ускользнув от опеки, Харри Магуайр замкнул головой подачу Теллеса от углового флажка — 1:1.
Казалось, теперь "дьяволы" получат психологическое преимущество и дожмут аутсайдера, но не тут-то было. В ходе затяжной атаки гостей на 74-й минуте Оливер Берк дважды бил из пределов штрафной площади, и вторым ударом ему удалось поразить ворота — 1:2. Отличиться игроку "Шеффилд" помог рикошет от бедра Туанзебе.
Еще удивительнее, что хоть сколько-нибудь вразумительного штурма от хозяев не последовало. "Клинки" относительно спокойно довели дело до победы.
"Манчестер Юнайтед" по-настоящему оконфузился, проиграв худшей команде Премьер-Лиги и упустив возможность вернуться на вершину Премьер-Лиги. "Дьяволы" пропустили дважды и почти не имели реальных моментов, за исключением гола Магуайра.
"Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
28.01.2021 01:10
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Последние комментарии:
05.12.2020 20:17 # удалить
mc-od
Ожидаемые осечки картонок и прочих жидов. К новому году возвращаемся на трон. Чемпик можно будет не продолжать! Скриньте.))
Источник: http://fapl.ru/posts/82620/?c=1
КОРОЛИ на троне! C'mon KPACUBO!
(ответить)
нужно адекватно отценит. реш показал что он может быт лидером каманды в будушем он может много дрочит
Источник: http://fapl.ru/users/myu99/
(ответить)
Точно так же, как писать про гегемонию портовых. Сегодня ты на коне, завтра ты у коня, девчата.
(ответить)
Считать МЮ претендентом может только человек, который не смотрел ни оного матча в этом сезоне.
(ответить)
парни, так мю же чемпион, вы чего ну...олег четко ведет команду.
(ответить)
Как и ожидалось, просрал МЮ - а два парашника зертур и суперпес101 слились в экстазе.
(ответить)
27.01.2021 14:07 # удалить
thegodfather
скамопидарам воткнут по самые помидоры.
МОжете скриниь. Просто ожидается тотальный разнос пригородной помойки с всеобщими фекалоизвержениями в ротовые полости скамопидарюг))))))))0
скриньте!
(ответить)
27.01.2021 14:17 #
quavo
Заскринили гритка
(ответить)
27.01.2021 15:41 # удалить
thegodfather
зачем вы скринили гритка?
чем не угодил?
Источник: http://fapl.ru/posts/83705/?c=1
сюда иди нах, ахахахахаа
(ответить)
28.01.2021 00:50 #
master-fakaster
Шеффилд>Ливерпуль
Источник: http://fapl.ru/posts/83714/?c=1#c7291485
нельзя не согласиться
(ответить)
парни, так мю же чеммпион, вы чего ну...олег четко ведет команду.
Вы что забыли про левые пенки, отскоки и итого 10 очей как минимум перебрано? Та не парни, не может быть. Этот всос это случайность.
(ответить)
Никто
Абсолютно Никто
МЮ - А давайте соснем у тимы с последнего места? )00)))))11
Тима не готова бороться за чемпик, даже маленький червячок сомнений что был теперь должен съебать у тех у кого он был. Но лучше сейчас, чем в конце.
Шеффилду наконец стало везти и это + - они старались, забили все что было практически, Де Хея говноед, заебал за 400К на выходах играть как 7 классница - все что можно сказать по матчу. А так играли как играли, но нападение надо освежать.
Норм оплеуха для приведения в реальность перед матчем с Арсом.
(ответить)
голум потратил силы команды чтобы записать достижение что обыграл лузерпуль, а потом сказал делайте что хотите
(ответить)
Олег намудрил с стартовый составом. Блеать, у тебя есть Кавани, ну хули ты всегда на замене его держишь... И Томини нужно было выпускать против этих регбистов.
(ответить)
как же скам поволокло то от случайных и насосанных очков
лицезрейте истинный уровень мумушни
(ответить)
Следующий тоже подарят
(ответить)
Типичный Оле
(ответить)
Понятное дело с Сити тягаться в этом сезоне никто не сможет, во всяком случае сейчас такая картина. Ливер гавно без дайка. Остальные ниочем. МЮ важно быть в 4ке, а там как повезёт. Ну конкретно этот матч просто тупо подарили Шеффилду.
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Я считаю, результат матча необходимо анулировать. Ни одной пенки не назначили для Пенальдеша. Произвол чистой воды! Как мб по вашему очки набирать должен!?
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Арсенал - Маню следом лаол. Мукимель Артета vs Оля
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redman31
лучше бы он по Африке бегал в набедренной повязке и с копьем
Источник: http://fapl.ru/posts/83716/?c=1#c7291534
звучит как описание фанатов манчестер юнайtед
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Опустили на землю... не долго птичка летала
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