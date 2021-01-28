МЮ сенсационно проиграл дома "Шеффилд Юнайтед"

Оливер Берк Замечтавшийся о титуле "Манчестер Юнайтед" был спущен с небес на землю, проиграв дома последней команде Премьер-Лиги в лице "Шеффилд Юнайтед" — 1:2.

Относительно кубкового матча с "Ливерпулем" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло шесть изменений. Этими новыми лицами стали Давид Де Хеа, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Неманья Матич, Бруну Фернандеш и Антони Мартиаль.

В старт "клинков" по сравнению с матчем против "Плимута" влились Фил Ягиелка, Кин Брайан, Джордж Болдок и Дэвид Макголдрик.

Как и можно было ожидать, "Юнайтед" начал матч первым номером, оказывая давление и пристреливаясь.

Первый тревожный для хозяев звоночек раздался на 16-й минуте, когда Билли Шарп выскочил из-за спины Теллеса и вышел один на один, но Давида Де Хеа ногами отразил мяч.

Затем гости вновь затаились, чтобы на 23-й минуте открыть счет. После подачи углового Кин Брайан перепрыгнул Туанзебе с Де Хеа и головой скинул мяч в ворота — 0:1.

После пропущенного гола "дьяволы" подвергли соперника давлению, но тот стойко держался и не паниковал. Реальных моментов у ворот Аарона Рамсдейла почти не возникало.

Во втором тайме хозяева стали играть только хуже — с созданием моментов по-прежнему были проблемы, вдобавок гости стали время от времени огрызаться.

Ничего не предвещало беды для "клинков", но на 64-й минуте счет стал равным. Ускользнув от опеки, Харри Магуайр замкнул головой подачу Теллеса от углового флажка — 1:1.

Казалось, теперь "дьяволы" получат психологическое преимущество и дожмут аутсайдера, но не тут-то было. В ходе затяжной атаки гостей на 74-й минуте Оливер Берк дважды бил из пределов штрафной площади, и вторым ударом ему удалось поразить ворота — 1:2. Отличиться игроку "Шеффилд" помог рикошет от бедра Туанзебе.

Еще удивительнее, что хоть сколько-нибудь вразумительного штурма от хозяев не последовало. "Клинки" относительно спокойно довели дело до победы.

"Манчестер Юнайтед" по-настоящему оконфузился, проиграв худшей команде Премьер-Лиги и упустив возможность вернуться на вершину Премьер-Лиги. "Дьяволы" пропустили дважды и почти не имели реальных моментов, за исключением гола Магуайра.

"Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2021 01:10

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Последние комментарии:




  1. mc-od 28.01.2021 02:19 # mc-od
    05.12.2020 20:17 # удалить
    mc-od

    Ожидаемые осечки картонок и прочих жидов. К новому году возвращаемся на трон. Чемпик можно будет не продолжать! Скриньте.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/82620/?c=1

    КОРОЛИ на троне! C'mon KPACUBO!

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  2. lexa-arsenal 28.01.2021 02:17 # lexa-arsenal
    нужно адекватно отценит. реш показал что он может быт лидером каманды в будушем он может много дрочит

    Источник: http://fapl.ru/users/myu99/

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  3. acceptodessa 28.01.2021 02:11 # acceptodessa
    Точно так же, как писать про гегемонию портовых. Сегодня ты на коне, завтра ты у коня, девчата.

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  4. acceptodessa 28.01.2021 02:08 # acceptodessa
    Считать МЮ претендентом может только человек, который не смотрел ни оного матча в этом сезоне.

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  5. lexa-arsenal 28.01.2021 02:00 # lexa-arsenal
    парни, так мю же чемпион, вы чего ну...олег четко ведет команду.

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  6. imf-tau 28.01.2021 01:46 # imf-tau
    Как и ожидалось, просрал МЮ - а два парашника зертур и суперпес101 слились в экстазе.

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  7. thegodfather 28.01.2021 01:39 # thegodfather
    27.01.2021 14:07 # удалить
    thegodfather

    скамопидарам воткнут по самые помидоры.
    МОжете скриниь. Просто ожидается тотальный разнос пригородной помойки с всеобщими фекалоизвержениями в ротовые полости скамопидарюг))))))))0

    скриньте!
    (ответить)

    27.01.2021 14:17 #
    quavo

    Заскринили гритка
    (ответить)

    27.01.2021 15:41 # удалить
    thegodfather

    зачем вы скринили гритка?
    чем не угодил?

    Источник: http://fapl.ru/posts/83705/?c=1



    сюда иди нах, ахахахахаа

    (ответить)

  8. lfcynwa 28.01.2021 01:37 # lfcynwa
    28.01.2021 00:50 #
    master-fakaster

    Шеффилд>Ливерпуль

    Источник: http://fapl.ru/posts/83714/?c=1#c7291485

    нельзя не согласиться

    (ответить)

  9. thegodfather 28.01.2021 01:36 # thegodfather
    парни, так мю же чеммпион, вы чего ну...олег четко ведет команду.
    Вы что забыли про левые пенки, отскоки и итого 10 очей как минимум перебрано? Та не парни, не может быть. Этот всос это случайность.

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  10. imf-tau 28.01.2021 01:34 # imf-tau
    Никто

    Абсолютно Никто

    МЮ - А давайте соснем у тимы с последнего места? )00)))))11

    Тима не готова бороться за чемпик, даже маленький червячок сомнений что был теперь должен съебать у тех у кого он был. Но лучше сейчас, чем в конце.

    Шеффилду наконец стало везти и это + - они старались, забили все что было практически, Де Хея говноед, заебал за 400К на выходах играть как 7 классница - все что можно сказать по матчу. А так играли как играли, но нападение надо освежать.

    Норм оплеуха для приведения в реальность перед матчем с Арсом.

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  11. knvlay 28.01.2021 01:32 # knvlay
    голум потратил силы команды чтобы записать достижение что обыграл лузерпуль, а потом сказал делайте что хотите

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  12. mancunia-planet 28.01.2021 01:30 # mancunia-planet
    Олег намудрил с стартовый составом. Блеать, у тебя есть Кавани, ну хули ты всегда на замене его держишь... И Томини нужно было выпускать против этих регбистов.

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  13. superperez101 28.01.2021 01:28 # superperez101
    как же скам поволокло то от случайных и насосанных очков
    лицезрейте истинный уровень мумушни

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  14. hunter022 28.01.2021 01:28 # hunter022
    Следующий тоже подарят

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  15. kagawa 28.01.2021 01:27 # kagawa
    Типичный Оле

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  16. mancunia-planet 28.01.2021 01:27 # mancunia-planet
    Понятное дело с Сити тягаться в этом сезоне никто не сможет, во всяком случае сейчас такая картина. Ливер гавно без дайка. Остальные ниочем. МЮ важно быть в 4ке, а там как повезёт. Ну конкретно этот матч просто тупо подарили Шеффилду.

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  17. ry-l 28.01.2021 01:23 # ry-l
    Я считаю, результат матча необходимо анулировать. Ни одной пенки не назначили для Пенальдеша. Произвол чистой воды! Как мб по вашему очки набирать должен!?

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  18. okko 28.01.2021 01:21 # okko
    Арсенал - Маню следом лаол. Мукимель Артета vs Оля

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  19. lexa-arsenal 28.01.2021 01:20 # lexa-arsenal
    redman31

    лучше бы он по Африке бегал в набедренной повязке и с копьем

    Источник: http://fapl.ru/posts/83716/?c=1#c7291534

    звучит как описание фанатов манчестер юнайtед

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  20. qazaq88 28.01.2021 01:19 # qazaq88
    Опустили на землю... не долго птичка летала

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