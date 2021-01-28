МЮ сенсационно проиграл дома "Шеффилд Юнайтед"

Замечтавшийся о титуле "Манчестер Юнайтед" был спущен с небес на землю, проиграв дома последней команде Премьер-Лиги в лице "Шеффилд Юнайтед" — 1:2.

Относительно кубкового матча с "Ливерпулем" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло шесть изменений. Этими новыми лицами стали Давид Де Хеа, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Неманья Матич, Бруну Фернандеш и Антони Мартиаль.



В старт "клинков" по сравнению с матчем против "Плимута" влились Фил Ягиелка, Кин Брайан, Джордж Болдок и Дэвид Макголдрик.



Как и можно было ожидать, "Юнайтед" начал матч первым номером, оказывая давление и пристреливаясь.



Первый тревожный для хозяев звоночек раздался на 16-й минуте, когда Билли Шарп выскочил из-за спины Теллеса и вышел один на один, но Давида Де Хеа ногами отразил мяч.



Затем гости вновь затаились, чтобы на 23-й минуте открыть счет. После подачи углового Кин Брайан перепрыгнул Туанзебе с Де Хеа и головой скинул мяч в ворота — 0:1.



После пропущенного гола "дьяволы" подвергли соперника давлению, но тот стойко держался и не паниковал. Реальных моментов у ворот Аарона Рамсдейла почти не возникало.



Во втором тайме хозяева стали играть только хуже — с созданием моментов по-прежнему были проблемы, вдобавок гости стали время от времени огрызаться.



Ничего не предвещало беды для "клинков", но на 64-й минуте счет стал равным. Ускользнув от опеки, Харри Магуайр замкнул головой подачу Теллеса от углового флажка — 1:1.



Казалось, теперь "дьяволы" получат психологическое преимущество и дожмут аутсайдера, но не тут-то было. В ходе затяжной атаки гостей на 74-й минуте Оливер Берк дважды бил из пределов штрафной площади, и вторым ударом ему удалось поразить ворота — 1:2. Отличиться игроку "Шеффилд" помог рикошет от бедра Туанзебе.



Еще удивительнее, что хоть сколько-нибудь вразумительного штурма от хозяев не последовало. "Клинки" относительно спокойно довели дело до победы.



"Манчестер Юнайтед" по-настоящему оконфузился, проиграв худшей команде Премьер-Лиги и упустив возможность вернуться на вершину Премьер-Лиги. "Дьяволы" пропустили дважды и почти не имели реальных моментов, за исключением гола Магуайра.



"Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче