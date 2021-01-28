"Тоттенхэм" потерял Регилона перед матчем с "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" на три недели лишился своего левого защитника Серхио Регилона, что случилось накануне матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В минувший понедельник, когда "шпоры" играли с "Уикомбом" в Кубке Англии, главный тренер Жозе Моуриньо предоставил передышку Регилону, который был назван среди запасных, но на поле так и не появился.



Однако затем Серхио получил мышечную травму и в среду прошел углубленное обследование. Повреждение не носит серьезного характера, но где-то до середины февраля 24-летний испанец будет лечиться, сообщает Evening Standard.



В отсутствие арендуемого у "Реала" игрока Моуриньо придется использовать слева в обороне Бена Дэвиса, который сам находится под вопросом, или Яфета Тангангу.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Регилон не тольуо надежно закрыл левый фланг обороны "Тоттенхэма", но и отдал три результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.