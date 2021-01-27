Тухель стартовал в "Челси" с очка

В своем дебютном матче при Томасе Тухеле "Челси" сыграл с "Вулверхэмптоном" без забитых голов.

Относительно поражения 0:2 от "Лестера" в стартовый состав "синих" вернулись Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Хаким Зийеш и Оливье Жиру, заменив Риса Джеймса, Мейсона Маунта, Кристиана Пулишича и Тэмми Абрахэма.



У "волков" Макс Климен, Райан Аит-Нури и Даниэл Поденсе появились вместо Ромена Саисса, Жоау Моутиньо и Фабиу Силвы.



В первые 15 минут матча "Челси" владел мячом зашкаливающие 86 процентов времени. Гости этому не препятствовали, но в свою штрафную соперника не пускали.



За весь первый тайм хозяева так и не создали ни одного действительно опасного момента, заставив голкипера Руя Патрисиу совершить лишь пару дежурных сейвов.



После перерыва характер игры не изменился. Перекат мяча не приносил "синим" никаких дивидендов.



"Вулверхэмптон" впервые в матче показал зубы только на 71-й минуте, когда Педру Нету, сыграв в стенку с партнером, вышел на ударную позицию и подсек мяч перед голкипером, но снаряд лишь опустился сверху на перекладину.



В концовке матча темп чуть возрос. Хозяева очень уж хотели порадовать Тухеля победой, а гости стали получать свободное пространство, но забить никому не удалось.



Пока сложно давать оценку игре "Челси" при Тухеле. Было видно лишь то, что "синие" не хотят выпускать мяч. "Вулверхэмптон" без особых проблем выдерживал давление соперника, поэтому ничья выглядит справедливым результатом.



"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче