Тухель стартовал в "Челси" с очка
В своем дебютном матче при Томасе Тухеле "Челси" сыграл с "Вулверхэмптоном" без забитых голов.
Относительно поражения 0:2 от "Лестера" в стартовый состав "синих" вернулись Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Хаким Зийеш и Оливье Жиру, заменив Риса Джеймса, Мейсона Маунта, Кристиана Пулишича и Тэмми Абрахэма.
У "волков" Макс Климен, Райан Аит-Нури и Даниэл Поденсе появились вместо Ромена Саисса, Жоау Моутиньо и Фабиу Силвы.
В первые 15 минут матча "Челси" владел мячом зашкаливающие 86 процентов времени. Гости этому не препятствовали, но в свою штрафную соперника не пускали.
За весь первый тайм хозяева так и не создали ни одного действительно опасного момента, заставив голкипера Руя Патрисиу совершить лишь пару дежурных сейвов.
После перерыва характер игры не изменился. Перекат мяча не приносил "синим" никаких дивидендов.
"Вулверхэмптон" впервые в матче показал зубы только на 71-й минуте, когда Педру Нету, сыграв в стенку с партнером, вышел на ударную позицию и подсек мяч перед голкипером, но снаряд лишь опустился сверху на перекладину.
В концовке матча темп чуть возрос. Хозяева очень уж хотели порадовать Тухеля победой, а гости стали получать свободное пространство, но забить никому не удалось.
Пока сложно давать оценку игре "Челси" при Тухеле. Было видно лишь то, что "синие" не хотят выпускать мяч. "Вулверхэмптон" без особых проблем выдерживал давление соперника, поэтому ничья выглядит справедливым результатом.
"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
27.01.2021 23:00
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Последние комментарии:
Нужны изменения.
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Вот рофл то будет, если Челси отлетит от Атлетико, не попадет в четверку и Тухеля уволят в конце сезона)))
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Пихайло такой Пихайло)
(ответить)
По-моему Хаверц готов затмить и Шевченко и Торреса и Кепу по самому тупейшему приобретению Челси. Маунт был лучшим, а если Тухель это вовремя не поймет, то это будет второй Де Брюйне где-нибудь тоже в Сити или в Реале.
(ответить)
Волки косили под ебанный русский пазик..или уазик буханку
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Жаль волки не победили, могли
(ответить)
Нахуя баварии нужен калека одои хадсон...хотя он и самый лучший из инвалидов шолсти. Скачет как козел..
Толку нет. Строит из сеья Азара блеать
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Что то на индивидуальный тотал МЮ больше 2 дают приличные 1,61. Падазрительна :(
(ответить)
А что если тухель это новый Сарри?
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Немного везения и 3 очка были бы! Ну а так играл сегодня Челси не дав играть сопернику!
(ответить)
В принципе при такой игре я знал с минуты 10-15, что они не забьют. Весь вопрос заключался в том, подловят ли волки на контре. 0-0 закономерно.
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Абсолютно новый тухельси
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что с тухлым ебалом щельсейберийцы ?
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Ну все понятно, #тухельаут
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тут в принципе никаких оценок.
у тухеля даже толком треньки не было...вечерком вчера познакомился с ребятками и все на этом.
дальше больше. Смотрим. Вцелом изменений, кроме формации, пока нету. Игроки в очень хуевой физ форме.
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Полная хуета , а не футбол
Лучше Виллу посмотрел бы
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900 пассов 0 голов.
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Как там сверхновый чупси, уже унизил апл?
Источник: http://fapl.ru/posts/83705/?c=1#c7291367
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Не ну забавный заголовок конечно ехехехе
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Где результат? Уже 2 дня прошло
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