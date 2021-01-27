Тухель стартовал в "Челси" с очка

Челси против Вулверхэмптона В своем дебютном матче при Томасе Тухеле "Челси" сыграл с "Вулверхэмптоном" без забитых голов.

Относительно поражения 0:2 от "Лестера" в стартовый состав "синих" вернулись Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Хаким Зийеш и Оливье Жиру, заменив Риса Джеймса, Мейсона Маунта, Кристиана Пулишича и Тэмми Абрахэма.

У "волков" Макс Климен, Райан Аит-Нури и Даниэл Поденсе появились вместо Ромена Саисса, Жоау Моутиньо и Фабиу Силвы.

В первые 15 минут матча "Челси" владел мячом зашкаливающие 86 процентов времени. Гости этому не препятствовали, но в свою штрафную соперника не пускали.

За весь первый тайм хозяева так и не создали ни одного действительно опасного момента, заставив голкипера Руя Патрисиу совершить лишь пару дежурных сейвов.

После перерыва характер игры не изменился. Перекат мяча не приносил "синим" никаких дивидендов.

"Вулверхэмптон" впервые в матче показал зубы только на 71-й минуте, когда Педру Нету, сыграв в стенку с партнером, вышел на ударную позицию и подсек мяч перед голкипером, но снаряд лишь опустился сверху на перекладину.

В концовке матча темп чуть возрос. Хозяева очень уж хотели порадовать Тухеля победой, а гости стали получать свободное пространство, но забить никому не удалось.

Пока сложно давать оценку игре "Челси" при Тухеле. Было видно лишь то, что "синие" не хотят выпускать мяч. "Вулверхэмптон" без особых проблем выдерживал давление соперника, поэтому ничья выглядит справедливым результатом.

"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. aacz 27.01.2021 23:16 # aacz
    Нужны изменения.

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  2. rentv 27.01.2021 23:15 # rentv
    Вот рофл то будет, если Челси отлетит от Атлетико, не попадет в четверку и Тухеля уволят в конце сезона)))

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  3. ry-l 27.01.2021 23:14 # ry-l
    Пихайло такой Пихайло)

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  4. golokante 27.01.2021 23:13 # golokante
    По-моему Хаверц готов затмить и Шевченко и Торреса и Кепу по самому тупейшему приобретению Челси. Маунт был лучшим, а если Тухель это вовремя не поймет, то это будет второй Де Брюйне где-нибудь тоже в Сити или в Реале.

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  5. asnural 27.01.2021 23:12 # asnural
    Волки косили под ебанный русский пазик..или уазик буханку

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  6. mancunia-planet 27.01.2021 23:10 # mancunia-planet
    Жаль волки не победили, могли

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  7. asnural 27.01.2021 23:09 # asnural
    Нахуя баварии нужен калека одои хадсон...хотя он и самый лучший из инвалидов шолсти. Скачет как козел..
    Толку нет. Строит из сеья Азара блеать

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  8. erevansky 27.01.2021 23:08 # erevansky
    Что то на индивидуальный тотал МЮ больше 2 дают приличные 1,61. Падазрительна :(

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  9. lexa-arsenal 27.01.2021 23:08 # lexa-arsenal
    А что если тухель это новый Сарри?

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  10. chelsiukpro 27.01.2021 23:07 # chelsiukpro
    Немного везения и 3 очка были бы! Ну а так играл сегодня Челси не дав играть сопернику!

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  11. akado 27.01.2021 23:06 # akado
    В принципе при такой игре я знал с минуты 10-15, что они не забьют. Весь вопрос заключался в том, подловят ли волки на контре. 0-0 закономерно.

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  12. zheka000000 27.01.2021 23:06 # zheka000000
    Абсолютно новый тухельси

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  13. reams 27.01.2021 23:05 # reams
    что с тухлым ебалом щельсейберийцы ?

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  14. m-ballack 27.01.2021 23:05 # m-ballack
    Ну все понятно, #тухельаут

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  15. thegodfather 27.01.2021 23:04 # thegodfather
    тут в принципе никаких оценок.
    у тухеля даже толком треньки не было...вечерком вчера познакомился с ребятками и все на этом.

    дальше больше. Смотрим. Вцелом изменений, кроме формации, пока нету. Игроки в очень хуевой физ форме.

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  16. kabanusco 27.01.2021 23:04 # kabanusco
    Полная хуета , а не футбол
    Лучше Виллу посмотрел бы

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  17. chebrec 27.01.2021 23:04 # chebrec
    900 пассов 0 голов.

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  18. imf-tau 27.01.2021 23:04 # imf-tau
    Как там сверхновый чупси, уже унизил апл?

    Источник: http://fapl.ru/posts/83705/?c=1#c7291367

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  19. chebrec 27.01.2021 23:04 # chebrec
    Не ну забавный заголовок конечно ехехехе

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  20. ilovemanutd 27.01.2021 23:03 # ilovemanutd
    Где результат? Уже 2 дня прошло

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