Погба планирует переговоры с "Юнайтед"

Полузащитник Поль Погба сообщил, что он открыт к диалогу с "Манчестер Юнайтед" насчет своего будущего.

В прошлом месяце агент Мино Райола уверенно заявил, что его клиент не чувствует себя счастливым в "Юнайтед" и не будет продлевать свой контракт, истекающий в следующем году.



Однако сам Погба уверяет, что ему хорошо в Манчестере. Прямо сейчас 27-летний француз сосредоточен на игре в футбол, но когда сезон закончится, он будет готов сесть за стол переговоров, чтобы обсудить свое будущее.



"Планирую ли я остаться в "Юнайтед"? Вы ждали, чтобы задать этот вопрос, не так ли? У меня есть контракт здесь. Мне нравится быть здесь. Каждый знает, что у меня остается один год, и мы с клубом еще поговорим, как нам быть".



"Как я уже говорил, сейчас моя цель — выиграть что-нибудь. Это все, о чем я думаю. Я направляю всю свою энергию, чтобы как можно сильнее помогать команде и чтобы выиграть что-нибудь. На этом мой фокус. Контракт не важен, важно побеждать", — сообщил Погба в интервью BT Sport.