Обамеянг уезжал к заболевшей матери

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг назвал причину своего отсутствия в двух последних матчах.

Напомним, Обамеянг пропустил поражение 1:0 от "Саутгемптона" в рамках Кубка Англии, как и реванш против "святых" в Премьер-Лиге.



Главный тренер "канониров" Микель Артета даже посвятил победу 1:3 на "Сент-Мэри" накануне Пьер-Эмерику, но объяснить отсутствие габонского нападающего отказался.



Сегодня интригу снял сам Обамеянг. Пьер-Эмерик ездил к заболевшей матери, но сейчас возвращается в Лондон.



"Привет, парни. Большое спасибо за все эти сообщения и звонки на протяжении последних дней".



"У моей матери возникли кое-какие проблемы со здоровьем, и мне нужно было быть рядом. Сейчас ей гораздо лучше, и сегодня вечером я возвращаюсь домой. Я более чем благодарен докторам и медсестрам за то, что они помогли ей преодолеть это".



"И, конечно, спасибо семье "Арсенала" за проявленную вчера любовь! Я настроен сильнее, чем когда-либо прежде, продлить нашу серию", — гласит заявление Обамеянга в твиттере.