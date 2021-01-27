Обамеянг уезжал к заболевшей матери
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг назвал причину своего отсутствия в двух последних матчах.
Напомним, Обамеянг пропустил поражение 1:0 от "Саутгемптона" в рамках Кубка Англии, как и реванш против "святых" в Премьер-Лиге.
Главный тренер "канониров" Микель Артета даже посвятил победу 1:3 на "Сент-Мэри" накануне Пьер-Эмерику, но объяснить отсутствие габонского нападающего отказался.
Сегодня интригу снял сам Обамеянг. Пьер-Эмерик ездил к заболевшей матери, но сейчас возвращается в Лондон.
"Привет, парни. Большое спасибо за все эти сообщения и звонки на протяжении последних дней".
"У моей матери возникли кое-какие проблемы со здоровьем, и мне нужно было быть рядом. Сейчас ей гораздо лучше, и сегодня вечером я возвращаюсь домой. Я более чем благодарен докторам и медсестрам за то, что они помогли ей преодолеть это".
"И, конечно, спасибо семье "Арсенала" за проявленную вчера любовь! Я настроен сильнее, чем когда-либо прежде, продлить нашу серию", — гласит заявление Обамеянга в твиттере.
27.01.2021 21:00
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Как зп подняли сднил и нихера не показывает. То форму набирал, то в аэропорту ночевал. По стопам турчилы пошёл. Озил 2.0.
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