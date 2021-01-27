Тухель: "Я не мог упустить такую возможность"

Новоиспеченный главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что просто не мог отказать лондонскому клубу.

Уволив Фрэнка Лэмпарда в минувший понедельник, уже на следующий день "Челси" заключил с Тухелем контракт на 18 месяцев и опцией продления на один год.



Томас отдыхал всего один месяц после напряженных двух с половиной лет работы в ПСЖ, однако "синие" убедили его прервать свой отпуск.



"Это сложно объяснить. За последние три дня или около того моя жизнь перевернулась вверх тормашками!"



"Стать новым главным тренером "Челси" — это удивительное ощущение, и я очень взволнован. Мы с моим штабом чувствовали, что это слишком хорошая возможность, чтобы ее отвергнуть. У меня лично было ощущение, что я не могу упускать такой шанс".



"Мы не могли упустить возможность стать частью этого клуба и частью семьи "Челси", возможность поработать с этим составом и посостязаться в Премьер-Лиге, тяжелейшей лиге. Также мы в восхищении по поводу участия в Лиге Чемпионов", — сообщил Тухель официальному веб-сайту "Челси".