Тухель: "Я не мог упустить такую возможность"
Новоиспеченный главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что просто не мог отказать лондонскому клубу.
Уволив Фрэнка Лэмпарда в минувший понедельник, уже на следующий день "Челси" заключил с Тухелем контракт на 18 месяцев и опцией продления на один год.
Томас отдыхал всего один месяц после напряженных двух с половиной лет работы в ПСЖ, однако "синие" убедили его прервать свой отпуск.
"Это сложно объяснить. За последние три дня или около того моя жизнь перевернулась вверх тормашками!"
"Стать новым главным тренером "Челси" — это удивительное ощущение, и я очень взволнован. Мы с моим штабом чувствовали, что это слишком хорошая возможность, чтобы ее отвергнуть. У меня лично было ощущение, что я не могу упускать такой шанс".
"Мы не могли упустить возможность стать частью этого клуба и частью семьи "Челси", возможность поработать с этим составом и посостязаться в Премьер-Лиге, тяжелейшей лиге. Также мы в восхищении по поводу участия в Лиге Чемпионов", — сообщил Тухель официальному веб-сайту "Челси".
27.01.2021 20:00
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ну и уши у этого Тухеля, обезьяна какая-то.
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