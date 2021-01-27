Моуриньо ожидает, что Алли останется в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не ожидает ухода полузащитника Деле Алли из клуба в январе.

Сегодня французское издание Le Parisien сообщило, что ПСЖ "достиг договоренности" с "Тоттенхэмом" насчет аренды Алли, и Деле отправится в столицу Франции, как только "шпоры" найдут ему замену.



Однако Моуриньо спешит это опровергнуть, добавляя, что новичков ждать тоже не стоит.



"Трансферное окно открыто, и иногда случаются непредсказуемые вещи, но я не ожидаю этого. Я говорю с начала трансферного окна, что не ожидаю ухода кого-либо".



"Я также не ожидаю, что кто-нибудь придет. Сейчас уже 27 января, почти конец окна... Я не верю, что что-нибудь случится, но окно еще открыто. Футбол есть футбол", — цитирует Моуриньо BBC.



Добавим, в прошлом сезоне Премьер-Лиги Алли отметился 21 появлением в стартовом составе, тогда как в этой кампании сыграл только 75 минут в рамках чемпионата.