Конте исключает возвращение Эриксена в Премьер-Лигу

Наставник "Интера" Антонио Конте исключил возвращение полузащитника Кристиана Эриксена в Премьер-Лигу.

Ранее в январе английская пресса сообщала, что арендовать Эриксена хотят "Лестер" и "Тоттенхэм", отмечая, что зарплата Кристиана в 300 тысяч фунтов в неделю может этому помешать.



Однако 28-летний не вернется в Премьер-Лигу не из-за своей высокой зарплаты. Просто Конте решил сохранить игрока, накануне принесшего "Интеру" победу 2:1 над "Миланом" в Кубке Италии.



"Вот уже месяц я твержу одно и то же: состав "Интера" останется таким, какой он есть. Никто не придет, никто не уйдет. Я продолжаю это говорить, но кажется, что никто не верит мне".



"Мы с Эриксеном работаем на тактическом уровне, чтобы обрести альтернативу Брозовичу, потому что у нас нет такого рода игрока в составе".



"Кристиан очень умный парень, он большой мастер, он является частью проекта, и я очень рад, что он забил этот гол. Я правда хотел, чтобы он пробил, потому что все мы знаем его умение исполнять стандарты", — сообщил Конте RAI Sport.