Клопп высказался насчет увольнения Лэмпарда и назначения Тухеля

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу увольнения Фрэнка Лэмпарда из "Челси" и прихода на его место Томаса Тухеля.

В минувший понедельник Лэмпард был уволен с поста наставника "синих", поплатившись за первый же серьезный кризис за 18 месяцев своей работы на "Стэмфорд Бридж".



Клопп сочувствует Лэмпарду — особенно потому, что "Челси" так близок сердцу Фрэнка.



"Должен сказать, с Фрэнком поступили очень сурово. Думаю, "Челси" невероятным образом потрудился на трансферном рынке летом, пригласил очень хороших игроков, но в таких случаях требуется время, и это совершенно нормально".



"Думаю, с ним поступили очень жестоко, приняв решение об увольнении так рано. Мистер Абрамович дает тебе возможности, деньги, игроков и все такое... Но он не самый терпеливый человек на свете".



"Мне очень жаль Фрэнка, потому что он молодой и очень, очень талантливый тренер. Я желаю ему всего наилучшего, и я уверен, у него все будет в порядке".



"Однако это тяжело, когда это происходит в твоем клубе, а Фрэнка как раз уволили из его клуба", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Также Юрген прокомментировал назначение своего соотечественника Тухеля в "Челси".



"Томас Тухель великолепен. К сожалению для нас, он очень хороший тренер! Я давно его знаю и очень уважаю. Этот состав "Челси" — подарок для него, и я уверен, Томас именно так и думает. У них все будет хорошо", — добавил Клопп.