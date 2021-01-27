"Арсенал" взял в аренду Эдегора
"Арсенал" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.
Дебютировав в высшем норвежском дивизионе в возрасте 15 лет, в январе 2015 Эдегор присоединился к "Реалу".
В силу возраста и высокой конкуренции Мартин так и не смог заиграть в Мадриде, и командировка в "Арсенал" становится уже четвертой арендой для 22-летнего полузащитника — после "Херенвена", "Витесса" и "Реал Сосьедад".
Эдегор, на счету которого 25 матчей за сборную Норвегии, будет выступать за команду Микеля Артеты под 11-м номером.
"Это замечательно, что мы заручились услугами Мартина до конца сезона. Мы очень хорошо знаем Мартина как игрока, и хотя он все еще молод, он уже достаточно давно играет на высочайшем уровне. Мартин добавит нам мастерства в атакующей игре, и все мы предвкушаем его интеграцию в наши планы на остаток сезона", — сообщил Артета.
27.01.2021 16:00
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Отличный трансфер для Арсенала. Может помочь им с их донными флангами, где один Сака пыхтит за всю команду и за того парня.
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С детства за Джеррарда
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красавы
будет великим в АПЛ в составе Арсенала
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Такой молодой а уже завершил карьеру.
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