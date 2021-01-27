"Арсенал" взял в аренду Эдегора

Мартин Эдегор "Арсенал" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.

Дебютировав в высшем норвежском дивизионе в возрасте 15 лет, в январе 2015 Эдегор присоединился к "Реалу".

В силу возраста и высокой конкуренции Мартин так и не смог заиграть в Мадриде, и командировка в "Арсенал" становится уже четвертой арендой для 22-летнего полузащитника — после "Херенвена", "Витесса" и "Реал Сосьедад".

Эдегор, на счету которого 25 матчей за сборную Норвегии, будет выступать за команду Микеля Артеты под 11-м номером.

"Это замечательно, что мы заручились услугами Мартина до конца сезона. Мы очень хорошо знаем Мартина как игрока, и хотя он все еще молод, он уже достаточно давно играет на высочайшем уровне. Мартин добавит нам мастерства в атакующей игре, и все мы предвкушаем его интеграцию в наши планы на остаток сезона", — сообщил Артета.


Метки аренда, Арсенал, Реал, трансферы, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 27.01.2021 16:38 # hachidlo
    Отличный трансфер для Арсенала. Может помочь им с их донными флангами, где один Сака пыхтит за всю команду и за того парня.

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  2. royal-arsenal 27.01.2021 16:19 # royal-arsenal
    https://sun9-41.userapi.com/impf/c540102/v540102012/1fef3/12JBnFlRkSE.jpg?size=1598x2048&;quality=96&proxy=1&sign=2e7522a3f9d56c4fee240cfdf7c1a18b&type=album

    С детства за Джеррарда

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  3. royal-arsenal 27.01.2021 16:17 # royal-arsenal
    красавы
    будет великим в АПЛ в составе Арсенала

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  4. chelsea88 27.01.2021 16:09 # chelsea88
    Такой молодой а уже завершил карьеру.

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