"Арсенал" взял в аренду Эдегора

"Арсенал" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.

Дебютировав в высшем норвежском дивизионе в возрасте 15 лет, в январе 2015 Эдегор присоединился к "Реалу".



В силу возраста и высокой конкуренции Мартин так и не смог заиграть в Мадриде, и командировка в "Арсенал" становится уже четвертой арендой для 22-летнего полузащитника — после "Херенвена", "Витесса" и "Реал Сосьедад".



Эдегор, на счету которого 25 матчей за сборную Норвегии, будет выступать за команду Микеля Артеты под 11-м номером.



"Это замечательно, что мы заручились услугами Мартина до конца сезона. Мы очень хорошо знаем Мартина как игрока, и хотя он все еще молод, он уже достаточно давно играет на высочайшем уровне. Мартин добавит нам мастерства в атакующей игре, и все мы предвкушаем его интеграцию в наши планы на остаток сезона", — сообщил Артета.