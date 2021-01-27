Хименес вернется на поле в этом сезоне

Рауль Хименес "Вулверхэмптон" впервые обозначил сроки по возвращению нападающего Рауля Хименеса на футбольное поле.

Напомним, в конце ноября Хименес получил перелом черепа, головами столкнувшись с защитником "Арсенала" Давидом Луисом. Рауль был срочно доставлен в госпиталь, где перенес операцию.

В свое время в похожей ситуации экс-полузащитник "Тоттенхэма" Райан Мейсон был вынужден завершить игровую карьеру, однако Рауль не только вернется в футбол, но должен сделать это до конца сезона 2020/21.

"Сможет ли Хименес еще сыграть в этом сезоне? Мы искренне верим, что это может произойти. То, как он прибавляет каждый день, является очень хорошей новостью".

"Удивлен не только я, но и весь медицинский штаб, потому что результаты его тестов на сотрясение лучше, чем после инцидента два года назад. Он очень, очень хорош".

"Каждый испытывает воодушевление, когда видит, как он бегает и выполняет силовые упражнения. Прежде всего нужно помнить, что он человек".

"Мы хотим, чтобы Рауль был здоров, а когда он вернется, то снова будет важным игроком для команды. Но мы рады просто от того, что он рядом", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.


Метки Вулверхэмптон, травмы, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2021 15:00

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  1. killing-cannon 27.01.2021 15:06 # killing-cannon
    михажло, нигде в новости не написано что он вернется в этом сезоне

    (ответить)

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