Хименес вернется на поле в этом сезоне
"Вулверхэмптон" впервые обозначил сроки по возвращению нападающего Рауля Хименеса на футбольное поле.
Напомним, в конце ноября Хименес получил перелом черепа, головами столкнувшись с защитником "Арсенала" Давидом Луисом. Рауль был срочно доставлен в госпиталь, где перенес операцию.
В свое время в похожей ситуации экс-полузащитник "Тоттенхэма" Райан Мейсон был вынужден завершить игровую карьеру, однако Рауль не только вернется в футбол, но должен сделать это до конца сезона 2020/21.
"Сможет ли Хименес еще сыграть в этом сезоне? Мы искренне верим, что это может произойти. То, как он прибавляет каждый день, является очень хорошей новостью".
"Удивлен не только я, но и весь медицинский штаб, потому что результаты его тестов на сотрясение лучше, чем после инцидента два года назад. Он очень, очень хорош".
"Каждый испытывает воодушевление, когда видит, как он бегает и выполняет силовые упражнения. Прежде всего нужно помнить, что он человек".
"Мы хотим, чтобы Рауль был здоров, а когда он вернется, то снова будет важным игроком для команды. Но мы рады просто от того, что он рядом", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.
27.01.2021 15:00
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михажло, нигде в новости не написано что он вернется в этом сезоне
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