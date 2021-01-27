20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 27 января, пятью поединками продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — АСТОН ВИЛЛА 21:00 Онлайн-трансляция



Вслед за исторической победой над "Ливерпулем" на "Энфилде" "Бернли" сыграл еще один классный матч, выбив "Фулхэм" из Кубка Англии. Примечательно, что каждый из пяти последних поединков "бордовых" в Премьер-Лиге завершился со счетом 1:0 — две победы и три поражения. "Астон Вилла" одержала уже девять побед в чемпионате, как и за весь прошлый сезон, а также уже девять раз сохранила свои ворота на замке, что является вторым показателем в дивизионе. "Бернли" может похвастать только одной победой в девяти последних встречах с "вилланами" во всех соревнованиях.



Защитнику "Бернли" Чарли Тэйлору предстоит фитнес-тест из-за проблем с задней поверхностью бедра.



Полузащитник "Виллы" Джон Макгинн снова доступен после дисквалификации. Главный тренер Дин Смит вернется к бровке после одного штрафного матча. У Кортни Хауза травма стопы.



ЧЕЛСИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 21:00 Онлайн-трансляция



Проведя всего одну тренировку в Кобхэме, Томас Тухель дебютирует в качестве главного тренера "Челси". "Синие" находятся в неважной форме, в восьми последних матчах Премьер-Лиги одержав только две победы и потерпев пять поражений. Над "Вулверхэмптоном" нависла угроза всего лишь во второй раз при Нуну Эшпириту Санту проиграть три поединка чемпионата подряд. "Челси" ни разу не уступил в шести последних домашних встречах с "волками" в Премьер-Лиге — пять побед и одна ничья.



Полузащитник "Челси" Нголо Канте вне игры с травмой задней поверхности бедра. Кристиан Пулишич под вопросом из-за проблем с ногой.



Виллиан Жозе пока не готов к дебюту за "Вулверхэмптон". Марсал, Даниэл Поденсе и Рауль Хименес продолжают лечиться.



БРАЙТОН — ФУЛХЭМ 22:30 Онлайн-трансляция



Это будет невероятно важная встреча для обеих команд, одна из которых находится сразу над зоной вылета, а другая сразу под спасительным местом. В своем предыдущем матче Премьер-Лиги "Брайтон" обыграл на выезде "Лидс" (0:1), но дома не знает побед уже 13 поединков чемпионата кряду, и это клубный рекорд. "Фулхэм" потерпел три поражения кряду во всех турнирах и в этом сезоне забил лишь четыре гола после стандартов — меньше всех в дивизионе. "Дачники" пропустили девять голов в трех последних выездах к "чайкам" в рамках чемпионата.



Игроки "Брайтона" Адам Лаллана и Аарон Коннолли возобновили тренировки, но Тарик Лэмпти и Данни Уэлбек по-прежнему вне игры.



В лазарете "Фулхэма" остаются Теренс Конголо и Том Кэрни. Энтони Робинсон все еще дисквалифицирован. Бобби Декордова-Рид свое наказание отбыл.



ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 23:15 Онлайн-трансляция



"Эвертон" может всего лишь во второй раз выиграть 11 из 18 первых матчей в сезоне Премьер-Лиги, повторив достижение кампании 2004/05. По потерянным очкам "ириски" находятся на равных с "Лестером", который выиграл семь из девяти выездных поединков чемпионата в 2020/21. "Лисы" одержали только две победы в 14 выездах на "Гудисон Парк" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек. Нильс Нкунку, Аллан, Фабиан Дельф и Жан-Филипп Гбамен травмированы. Люка Динь и Алекс Ивоби готовы вернуться.



"Лестер" будет лишен Уэса Моргана, Денниса Прата и Джейми Варди, но Рикарду Перейра может выйти в старте на матч чемпионата впервые с марта.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 23:15 Онлайн-трансляция



На момент начала тура эти команды находились на разных полюсах таблицы. "Манчестер Юнайтед" может выиграть свой четвертый домашний матч Премьер-Лиги подряд, что прежде при Оле Гуннаре Сульшере случалось только однажды. Пять очков "Шеффилд Юнайтед" — это худший результат всех времен к экватору сезона Премьер-Лиги. "Красные дьяволы" выиграли все восемь последних домашних встреч с "клинками".



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд избежал серьезной травмы колена и готов сыграть. Амад Диалло может дебютировать за свой новый клуб.



"Шеффилд Юнайтед" устроит фитнес-тест для Лиса Муссе. Джон Иган дисквалифицирован.