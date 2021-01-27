Гвардиола: "Мы еще будем терять очки и проигрывать матчи"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что впереди его команду еще ждут потери очков и поражения в Премьер-Лиге.
Накануне вечером "Сити" сокрушил "Вест Бромвич" со счетом 0:5, оформив свою седьмую победу подряд в Премьер-Лиге и захватив лидерство в таблице.
Однако для Гвардиолы текущее состояние турнирной таблицы не имеет значения. Хосеп обещает сохранять хладнокровие на протяжении этого "марафона".
"Таблица — это то, о чем я думаю в последнюю очередь. Сейчас я хочу безопасно вернуться домой, а затем у нас будет несколько дней на подготовку к "Шеффилду". Только это меня волнует".
"У нас остается еще 19 матчей в этом невероятном марафоне. Мы еще будем терять очки и проигрывать матчи, но важно сохранять спокойствие, как мы это делали, когда занимали 12-е место. Когда ты не выиграл матч, важно понять причины и сразу же выиграть следующий".
"Только это волнует меня сейчас. Это Премьер-Лига, здесь тяжело каждому. Ты знаешь, какая здесь конкуренция, но сейчас у нас хорошая серия".
"Я поздравляю свою команду. Первые две-три минуты мы не могли выйти из своей штрафной, но дальше матч был хорош", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
27.01.2021 13:00
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дает надежду всем остальным, с барского плеча скинув пару-тройку ничеек с какими-то немощами
К О Р О Л Ь
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Просто ТОП!
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