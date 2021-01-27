Гвардиола: "Мы еще будем терять очки и проигрывать матчи"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что впереди его команду еще ждут потери очков и поражения в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "Сити" сокрушил "Вест Бромвич" со счетом 0:5, оформив свою седьмую победу подряд в Премьер-Лиге и захватив лидерство в таблице.



Однако для Гвардиолы текущее состояние турнирной таблицы не имеет значения. Хосеп обещает сохранять хладнокровие на протяжении этого "марафона".



"Таблица — это то, о чем я думаю в последнюю очередь. Сейчас я хочу безопасно вернуться домой, а затем у нас будет несколько дней на подготовку к "Шеффилду". Только это меня волнует".



"У нас остается еще 19 матчей в этом невероятном марафоне. Мы еще будем терять очки и проигрывать матчи, но важно сохранять спокойствие, как мы это делали, когда занимали 12-е место. Когда ты не выиграл матч, важно понять причины и сразу же выиграть следующий".



"Только это волнует меня сейчас. Это Премьер-Лига, здесь тяжело каждому. Ты знаешь, какая здесь конкуренция, но сейчас у нас хорошая серия".



"Я поздравляю свою команду. Первые две-три минуты мы не могли выйти из своей штрафной, но дальше матч был хорош", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.