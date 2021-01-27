Артета отметил зрелую игру Сака

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил вингера Букайо Сака за не по годам зрелую игру.

Накануне вечером Сака сыграл ключевую роль в победе 1:3 над "Саутгемптоном" в Премьер-Лиге, забив один гол и отдав одну результативную передачу.



Впервые с середины ноября поднявшись в верхнюю половину таблицы, Артета дал высокую оценку игре и перспективам 19-летнего англичанина.



"Он действительно скромный, действительно уважительный парень, но в то же время он обладает характером, чтобы требовать мяч и принимать решения, которые не очень обычны для его возраста. Нам нужны эти лидерские качества, и он их укрепляет благодаря своему настрою и своей игре".



"Он постоянно хочет тренироваться больше и становиться лучше в областях, где он может прибавить. Нанести этот завершающий удар из штрафной или отдать пас — определенно одна из таких областей. Он стал делать это гораздо чаще".



"Если он сможет делать это, прикладывая свой ум, свое трудолюбие и свое понимание игры, он станет игроком другого уровня".



"Он очень стабилен на протяжении сезона, хотя мы использовали его на различных позициях. У него хороший удар, он хорошо ассистирует, хорошо связывает игру, и сегодня он провел очень сильный матч", — цитирует Артету Sky Sports.