Артета отметил зрелую игру Сака
Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил вингера Букайо Сака за не по годам зрелую игру.
Накануне вечером Сака сыграл ключевую роль в победе 1:3 над "Саутгемптоном" в Премьер-Лиге, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
Впервые с середины ноября поднявшись в верхнюю половину таблицы, Артета дал высокую оценку игре и перспективам 19-летнего англичанина.
"Он действительно скромный, действительно уважительный парень, но в то же время он обладает характером, чтобы требовать мяч и принимать решения, которые не очень обычны для его возраста. Нам нужны эти лидерские качества, и он их укрепляет благодаря своему настрою и своей игре".
"Он постоянно хочет тренироваться больше и становиться лучше в областях, где он может прибавить. Нанести этот завершающий удар из штрафной или отдать пас — определенно одна из таких областей. Он стал делать это гораздо чаще".
"Если он сможет делать это, прикладывая свой ум, свое трудолюбие и свое понимание игры, он станет игроком другого уровня".
"Он очень стабилен на протяжении сезона, хотя мы использовали его на различных позициях. У него хороший удар, он хорошо ассистирует, хорошо связывает игру, и сегодня он провел очень сильный матч", — цитирует Артету Sky Sports.
27.01.2021 12:00
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Будущий игрок МС
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играет как бист на любой позиции без потери качества.
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