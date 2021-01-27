Сульшер даст шанс Диалло стать правым вингером "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что Амад Диалло поможет решить проблемы команды с правым флангом.

Не сумев заполучить Джейдона Санчо в летнее трансферное окно, Сульшер вынужден затыкать дыру на правом крыле атаки различными игроками.



У "красных дьяволов" нет основного игрока на этой позиции, поэтому Сульшер готов попробовать здесь 18-летнего Диалло, недавно прибывшего из "Аталанты" и ожидающего своего дебюта.



"Правый вингер — это его наиболее предпочтительная позиция. Он хорошо находит свободное пространство, он может смещаться в центр или продолжать движение по флангу, и он получит время доказать, что он тот, кто нам нужен".



"В течение сезона на этой позиции успели поиграть Мейсон, Маркус, Даниэль, Хуан и Поль, поэтому у нас есть выбор, однако, думается, именно здесь Амад попробует освоиться в команде", — цитирует Сульшера ESPN.