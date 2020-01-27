Фердинанд уверен, что Погба останется, если МЮ выиграет Премье-Лигу

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что завоевание титула Премьер-Лиге может предотвратить уход полузащитника Поля Погба из клуба.

В последние недели "Юнайтед" — неожиданно для многих — вмешался в борьбу за титул, а затем и вовсе захватил лидерство в Премьер-Лиге.



Фердинанд видит в этом шанс для "красных дьяволов" склонить Погба к новому контракту, хотя еще недавно агент игрока Мино Райола говорил, что в отношениях Поля и "Юнайтед" все кончено.



"Я не знаю, но когда бы я ни разговаривал с Полем Погба, Поль Погба кажется счастливейшим человеком на земле, если играет регулярно".



"Когда он играет регулярно, когда он играет в хороший футбол и побеждает, тогда он счастлив".



"Прямо сейчас Поль Погба счастлив находиться в "Манчестер Юнайтед". И если они выиграют лигу, ему будет очень сложно уйти".



"Когда он переходил сюда, то хотел выигрывать трофеи и вернуть "Манчестер Юнайтед" на победный путь. Он, вероятно, получит предложение о новом контракте — отказаться и уйти, когда вы, наконец, начали делать то, чего ты так сильно хотел?"



"Думаю, он такого рода человек, который захочет продолжать побеждать и оставить после себя наследие в этом футбольном клубе. Если Погба уйдет в конце этого сезона, даже в случае завоевания титула, он не оставит наследия, как ему бы хотелось", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.