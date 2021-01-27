Сульшер пока не обсуждал новый контракт с "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что пока не обсуждал с клубом новый контракт.

Сульшер тренирует "Юнайтед" уже более двух лет, но только в последние месяцы скептично настроенные к Оле Гуннару люди начали затихать благодаря тому, что норвежский специалист превратил "красных дьяволов" в реального претендента на титул Премьер-Лиги, а в минувший уикенд выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии.



Сейчас Сульшер уже вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту, однако Оле Гуннара это ничуть не тревожит, учитывая его прекрасные отношения с руководством клуба.



"Мы пока не вели никаких переговоров. Что касается меня, то я просто продолжаю делать свою работу как можно лучше".



"Я уже много раз об этом рассказывал: мы посмотрели на свой состав, мы посмотрели на свою ситуацию, мы разработали направленный на долгосрочную перспективу план".



"Мы знали, что периодами не все будет гладко, и нам нужно будет оставаться сильными духом. Я всегда получал сильную и надежную поддержку, и я очень благодарен за то, что общение между нами всегда проходит открыто и честно", — цитирует Сульшера The Independent.