Бенитес подождет "идеального клуба"

Рафаэль Бенитес готов быть терпеливым, ожидая подходящей возможности вернуться к тренерской работе.

В минувший уикенд Бенитес объявил о своем уходе из китайского "Далянь Про", и пресса сразу же принялась сватать Рафаэля в различные клубы, включая "Селтик", "Наполи" и "Ньюкасл".



По информации Sky Sports, приоритет Бенитеса — снова тренировать в Премьер-Лиге, где ранее ему довелось поработать с "Ньюкаслом", "Челси" и "Ливерпулем". Об этом Рафаэль сообщил своим друзьям.



При этом 60-летний не будет браться за первую попавшуюся работу и готов подождать, пока ему не подвернется "идеальный клуб". "Ньюкасл" таковым для него не является.