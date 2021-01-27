Бенитес подождет "идеального клуба"
Рафаэль Бенитес готов быть терпеливым, ожидая подходящей возможности вернуться к тренерской работе.
В минувший уикенд Бенитес объявил о своем уходе из китайского "Далянь Про", и пресса сразу же принялась сватать Рафаэля в различные клубы, включая "Селтик", "Наполи" и "Ньюкасл".
По информации Sky Sports, приоритет Бенитеса — снова тренировать в Премьер-Лиге, где ранее ему довелось поработать с "Ньюкаслом", "Челси" и "Ливерпулем". Об этом Рафаэль сообщил своим друзьям.
При этом 60-летний не будет браться за первую попавшуюся работу и готов подождать, пока ему не подвернется "идеальный клуб". "Ньюкасл" таковым для него не является.
27.01.2021 08:00
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вот беня пенсов бы в 4-ку затащил на изи
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