Бенитес подождет "идеального клуба"

Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес готов быть терпеливым, ожидая подходящей возможности вернуться к тренерской работе.

В минувший уикенд Бенитес объявил о своем уходе из китайского "Далянь Про", и пресса сразу же принялась сватать Рафаэля в различные клубы, включая "Селтик", "Наполи" и "Ньюкасл".

По информации Sky Sports, приоритет Бенитеса — снова тренировать в Премьер-Лиге, где ранее ему довелось поработать с "Ньюкаслом", "Челси" и "Ливерпулем". Об этом Рафаэль сообщил своим друзьям.

При этом 60-летний не будет браться за первую попавшуюся работу и готов подождать, пока ему не подвернется "идеальный клуб". "Ньюкасл" таковым для него не является.


Метки Бенитес, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2021 08:00

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