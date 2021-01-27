Светская хроника за среду
"Тоттенхэм" сделал запрос насчет Анхеля Ди Марии. "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Кристофу Баумгартнеру. Названа компенсация Фрэнку Лэмпарду за увольнение из "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Тоттенхэм" сделал запрос насчет вингера ПСЖ Анхеля Ди Марии, который летом может стать свободным агентом. (L'Equipe)
"Тоттенхэма" рассматривает плеймейкера менхенгладбахской "Боруссии" Флориана Нойхауса в качестве замены Деле Алли, который рвется в ПСЖ. (Daily Mirror)
Алли не тренировался с "Тоттенхэмом" последние два дня и отчаянно хочет отправиться в аренду в ПСЖ. (The Telegraph)
"Тоттенхэм" заинтересован в защитнике "Наполи" Николе Максимовиче, чей контракт истекает через полгода. (Spazio Napoli)
Новоиспеченный наставник "Челси" Томас Тухель не теряет время даром и уже планирует трансферы, во главу списка своих целей поставив защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. (Bild)
Левый защитник "Челси" Абдул Рахман Баба близок к переходу в ПАОК на правах аренды. (Sport24)
"Арсенал" поспорит с "Барселоной" за защитника Эрика Гарсию, который покинет "Манчестер Сити" грядущим летом. (Mundo Deportivo)
Полузащитник "Хоффенхайма" Кристоф Баумгартнер интересен "Манчестер Юнайтед". (The Sun)
"Брюгге" и "Алавес" хотят арендовать вингера "Юнайтед" Факундо Пельистри. (Goal)
"Ньюкасл" и "Саутгемптон" продолжают борьбу за защитника "Юнайтед" Брандона Уильямса. (Sky Sports)
"Ньюкасл" проигрывает борьбу за Джесси Лингарда из "Юнайтед", но может арендовать Хамзу Чоудури из "Лестера". (The Telegraph)
"Лестер" все больше уверен в приобретении защитника "Бернли" Джеймса Тарковски. (Daily Mirror)
"Байер" согласовал условия личного контракта с вингером "Лестера" Демараем Греем. (Sky Sports)
Нападающий Кристиан Бентеке, вероятно останется в "Кристал Пэлас", несмотря на интерес со стороны "Вест Бромвича". (Sky Sports)
"Эвертон" и "Парма" сражаются за 19-летнего нападающего "Баварии" Джошуа Зиркзее. "Ириски" готовы взять юниора в аренду с опцией выкупа за 8.9 млн. фунтов. (Sky Germany)
Другое
"Арсенал" может сыграть с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы на нейтральном поле. (Evening Standard)
Компенсация Фрэнка Лэмпарда за увольнение из "Челси" составит всего 2 млн. фунтов. (The Sun)
Санти Касорла открыт к возвращению в "Арсенал" в качестве тренера. (Daily Mirror)
Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес, получивший перелом черепа в декабре, вернется на поле в этом сезоне. (Daily Mail)
Бывший защитник "Суонси" и "Эвертона" Эшли Уильямс объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет. (BBC)
27.01.2021 07:00
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Последние комментарии:
Компенсация Фрэнка Лэмпарда за увольнение из "Челси" составит всего 2 млн. фунтов.
походу наконец то научились вставлять в контракт пункт об отступных в зависимости от результатов команды и ее расположения в турнирной таблице
из последних 10 матчей 3 победы и 5 поражений + 10 место в таблице = 2 млн. компенсации
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ну пенсы красавчики всяким контексам по 20 отваливали, своей легенде 2 наскребли как же ссут на сутулого, из команды выгнали как пса, тренером увволили с позором, и компенсацию как портовым мамкам выдали мдадмадмда
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Как сообщает The Times эксперты британского отделение Greenpeace начали расследование в отношении жёсткого отношения к домашнему животному со стороны руководства футбольного клуба Челси. Уже сейчас известно, что за избиение палками и изгнание собаки на мороз Российское Правительство в лице Романа Абрамовича будет подвержено санкциями в виде запрета на употребление термина "Челси" и будет заменено на "Тухелси".
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Всего 2 млн фунтов
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Мечта Алли; покинуть туманный Лондон и каждый день делать селфи на фоне Эйфелевой башни в одной из столице мод))
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