Сульшер планирует обойтись без приобретений в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не ожидает приобретений в остатке зимнего трансферного окна.

На момент начала 20-го тура "Юнайтед" лидировал в Премьер-Лиге — впервые за несколько последних лет у "красных дьяволов" появились реальные шансы поучаствовать в борьбе за титул.



Кажется, что "Юнайтед" совсем не помешало бы усиление на вторую половину сезона, однако Сульшер не рассчитывает на новичков.



"Нет, не думаю, что у нас появятся новые лица. Я был бы удивлен, если это произойдет".



"У нас сильный состав, полный классных игроков. Временами мне по-прежнему приходится оставлять игроков вне заявки на матчи".



"Я бы не надеялся на новичков, нет. Только если не случится чего-то неожиданного", — цитирует Сульшера Sky Sports.