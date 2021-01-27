"Арсенал" отомстил "Саутгемптону" за вылет из Кубка Англии

"Арсенал" взял реванш у "Саутгемптона" за поражение в Кубке Англии на выходных, победив своего обидчика в рамках Премьер-Лиги со счетом 1:3.

Относительно матча четырехдневной давности в старте у "святых" произошло три изменения. Вернулись в команду Алекс Маккарти и Ян Валери, а 20-летний Джек Вокинс впервые в карьере появился в старте на игру Премьер-Лиги.



В старт "канониров" вернулись Давид Луис, Томас Партей, Эмиль Смит-Роу, Букайо Сака и Александр Лакасетт.



Гости едва не открыли счет уже на первой минуте. Гранит Джака отличным пасом меж двух защитников вывел Лакасетта один на один, однако Маккарти рванул навстречу и, сократив угол обстрела, ногами отразил удар Александра.



Спустя всего две минуты хозяева ответили своим моментом. Джеймс Уорд-Проуз подал угловой, а Стюарт Армстронг ворвался в штрафную по центру и пробил ногой по летящему мячу — 1:0.



"Арсенал" пошел отыгрываться и довольно быстро преуспел. У Джаки прошла еще одна кинжальная передача в штрафную, и Николя Пепе, получив мяч от партнера и поставив корпус защитнику, хладнокровно поразил ворота — 1:1.



Обменявшись быстрыми голами, в дальнейшем команды играли на равных. "Канониры" старались комбинировать, "Саутгемптон" стремился поскорее завершить атаку ударом, большинство из которых были неточными.



А на 39-й минуте "Арсеналу" удалась атака на скорости. Сака выманил на себя Маккарти, оббежал голкипера и поразил пустые ворота — 1:2.



Во втором тайме темп стал постепенно затухать. Гости уже не хотели играть в открытый футбол, сосредоточившись на удержании победного счета.



При этом "канониры" чувствовали себя комфортно, а на 72-й минуте даже поймали соперника с помощью еще одной молниеносной атаки. Седрик Соареш забросил мяч на край штрафной, а Сака прострелил вдоль ворот на Лакасетта, которому лишь оставалось подставить ногу — 1:3.



Игра была сделана. В концовке Уорд-Проуз мог всколыхнуть интригу, но его удар со штрафного в блестящем прыжке отразил Бернд Лено.



Матч получился гораздо интереснее, нежели кубковая встреча этих команд. Игра смотрелась, особенно в первом тайме, но моменты "Арсенала" были содержательнее, и с реализаций у лондонцев тоже был порядок.



"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче