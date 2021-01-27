"Сити" сокрушил "Вест Бромвич" и возглавил Премьер-Лигу
"Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич" со счетом 0:5, оформив седьмую победу в Премьер-Лиге подряд и захватив лидерство в таблице.
Относительно поражения 2:1 от "Вест Хэма" в стартовый состав "дроздов" влились Дарнелл Ферлонг, Роберт Снодграсс и Карлан Грант.
По сравнению с победой 2:0 над "Астон Виллой" в старте у "горожан" вышли Александр Зинченко и Рияд Махрез, заменив Кайла Уолкера и Кевина Де Брюйне.
Опасения насчет того, что "Сити" придется долго и нудно взламывать насыщенную оборону, не оправдались. Уже спустя пять с небольшим минут после начала матча Жоау Канселу выполнил заброс почти от центральной линии на подступы к штрафной, где Илкай Гюндоган технично убрал мяч и нанес дальний удар — 0:1.
Гости доминировали над соперником и на 20-й минуте удвоили счет. Оказавшись на линии штрафной площади, Канселу не встретил никакого сопротивления и точно закрутил мяч в дальний верхний угол — 0:2.
Прошло еще 10 минут, и счет стал разгромным. Гюндоган обокрал замешкавшегося Дару О'Ши на линии штрафной, в стиле Серхио Агуэро ушел от другого защитника и поразил ворота — 0:3.
Под занавес первого тайма "Вест Бромвич" пропустил в четвертый раз. Махрез получил мяч на правом краю штрафной, сместился мимо защитника и пробил в дальний угол — 0:4.
Последний раз "дрозды" испытали огорчение на 57-й минуте, когда Рахим Стерлинг подставил ногу под прострел Махреза вдоль ворот — 0:5.
Заключительные полчаса матча стали формальностью. Гости уже насытились, а у хозяев ничего не получалось.
Черт оказался не так страшен, как его малюют. Назвав Сэма Эллардайса "гением" перед этим выездом, Хосеп Гвардиола не увидел ничего гениального в исполнении "Вест Бромвича". "Сити" одержал очень легкую победу, а Эдерсон весь матч отдыхал.
"Вест Бромвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
27.01.2021 01:10
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Последние комментарии:
5 Ливерпуль 19 34
ахахаххаа все ниже и ниже, как колбасники писали про спуск Челси, тоже самое теперь происходит с помойкой, как же я ору)
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Техелейцы уже рисуют новые схемки и горят от воображаемой мощи своей команды?
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С чемпионством все ясно. Сейчас никто не играет на уровне Ман Сити.
(ответить)
норм Сити всем хейтерам за щеку закинул, хейтеров Арсенала это, кстати, тоже касается
(ответить)
С победой.
(ответить)
10 Чорли 19 29
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самое важное здесь что сутулый так ничего и не выиграл
были шансы, но он лузер. все их слил, или игроки слили. неважно.
неудачник он.
а строить карьеру опираясь исключительно на свое игроцкое прошлое - это расписаться в своей тренерской импотенции
ну и то что он дескать молодежь привел - так других вариантов просто не было. и терять было нечего
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похуй
(ответить)
26.01.2021 18:59 # удалить
mancityman
Сегодня вам повезло, сегодня играют КОРОЛИ!!!
Вы будете наслаждаться отменной и незабываемой игрой КОРОЛЕЙ!!!
Аве Пеп! Аве КОРОЛЬ!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/83683/?c=1#c7290475
Собственно говоря, как я и предсказывал!!!
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Всего 12 очков до первого места, норм.
(ответить)
К О Р О Л N
поздрям с чемпиком
(ответить)
KOROLI
(ответить)
26.01.2021 14:01 #
thegodfather
ну тут не думая хозяева 1х
Источник: http://fapl.ru/posts/83683/?c=1
У всех 5ти матчах п2
Все что нужно знать о пенсоаналитике
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на Страпоне!!! Пожизненно!
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молодцы, первое место уже не упустят
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