"Сити" сокрушил "Вест Бромвич" и возглавил Премьер-Лигу

Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич" со счетом 0:5, оформив седьмую победу в Премьер-Лиге подряд и захватив лидерство в таблице.

Относительно поражения 2:1 от "Вест Хэма" в стартовый состав "дроздов" влились Дарнелл Ферлонг, Роберт Снодграсс и Карлан Грант.

По сравнению с победой 2:0 над "Астон Виллой" в старте у "горожан" вышли Александр Зинченко и Рияд Махрез, заменив Кайла Уолкера и Кевина Де Брюйне.

Опасения насчет того, что "Сити" придется долго и нудно взламывать насыщенную оборону, не оправдались. Уже спустя пять с небольшим минут после начала матча Жоау Канселу выполнил заброс почти от центральной линии на подступы к штрафной, где Илкай Гюндоган технично убрал мяч и нанес дальний удар — 0:1.

Гости доминировали над соперником и на 20-й минуте удвоили счет. Оказавшись на линии штрафной площади, Канселу не встретил никакого сопротивления и точно закрутил мяч в дальний верхний угол — 0:2.

Прошло еще 10 минут, и счет стал разгромным. Гюндоган обокрал замешкавшегося Дару О'Ши на линии штрафной, в стиле Серхио Агуэро ушел от другого защитника и поразил ворота — 0:3.

Под занавес первого тайма "Вест Бромвич" пропустил в четвертый раз. Махрез получил мяч на правом краю штрафной, сместился мимо защитника и пробил в дальний угол — 0:4.

Последний раз "дрозды" испытали огорчение на 57-й минуте, когда Рахим Стерлинг подставил ногу под прострел Махреза вдоль ворот — 0:5.

Заключительные полчаса матча стали формальностью. Гости уже насытились, а у хозяев ничего не получалось.

Черт оказался не так страшен, как его малюют. Назвав Сэма Эллардайса "гением" перед этим выездом, Хосеп Гвардиола не увидел ничего гениального в исполнении "Вест Бромвича". "Сити" одержал очень легкую победу, а Эдерсон весь матч отдыхал.

"Вест Бромвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2021 01:10

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 27.01.2021 01:46 # bezviz
    5 Ливерпуль 19 34

    ахахаххаа все ниже и ниже, как колбасники писали про спуск Челси, тоже самое теперь происходит с помойкой, как же я ору)

    (ответить)

  2. nemovista 27.01.2021 01:25 # nemovista
    Техелейцы уже рисуют новые схемки и горят от воображаемой мощи своей команды?

    (ответить)

  3. brown-ale 27.01.2021 01:25 # brown-ale
    С чемпионством все ясно. Сейчас никто не играет на уровне Ман Сити.

    (ответить)

  4. reams 27.01.2021 01:24 # reams
    норм Сити всем хейтерам за щеку закинул, хейтеров Арсенала это, кстати, тоже касается

    (ответить)

  5. nemovista 27.01.2021 01:24 # nemovista
    С победой.

    (ответить)

  6. knvlay 27.01.2021 01:22 # knvlay
    10 Чорли 19 29

    (ответить)

  7. superperez101 27.01.2021 01:21 # superperez101
    самое важное здесь что сутулый так ничего и не выиграл
    были шансы, но он лузер. все их слил, или игроки слили. неважно.
    неудачник он.
    а строить карьеру опираясь исключительно на свое игроцкое прошлое - это расписаться в своей тренерской импотенции
    ну и то что он дескать молодежь привел - так других вариантов просто не было. и терять было нечего

    (ответить)

  8. superperez101 27.01.2021 01:20 # superperez101
    похуй

    (ответить)

  9. mancityman 27.01.2021 01:18 # mancityman
    26.01.2021 18:59 # удалить
    mancityman

    Сегодня вам повезло, сегодня играют КОРОЛИ!!!
    Вы будете наслаждаться отменной и незабываемой игрой КОРОЛЕЙ!!!

    Аве Пеп! Аве КОРОЛЬ!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/83683/?c=1#c7290475

    Собственно говоря, как я и предсказывал!!!

    (ответить)

  10. m-ballack 27.01.2021 01:15 # m-ballack
    Всего 12 очков до первого места, норм.

    (ответить)

  11. lfcynwa 27.01.2021 01:15 # lfcynwa
    К О Р О Л N

    поздрям с чемпиком

    (ответить)

  12. dimkocity 27.01.2021 01:14 # dimkocity
    KOROLI

    (ответить)

  13. unclearness 27.01.2021 01:14 # unclearness
    26.01.2021 14:01 #
    thegodfather

    ну тут не думая хозяева 1х

    Источник: http://fapl.ru/posts/83683/?c=1

    У всех 5ти матчах п2
    Все что нужно знать о пенсоаналитике

    (ответить)

  14. lexa-arsenal 27.01.2021 01:13 # lexa-arsenal
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  15. mancityman 27.01.2021 01:13 # mancityman
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на Страпоне!!! Пожизненно!

    (ответить)

  16. reams 27.01.2021 01:12 # reams
    молодцы, первое место уже не упустят

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: