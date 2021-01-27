"Сити" сокрушил "Вест Бромвич" и возглавил Премьер-Лигу

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич" со счетом 0:5, оформив седьмую победу в Премьер-Лиге подряд и захватив лидерство в таблице.

Относительно поражения 2:1 от "Вест Хэма" в стартовый состав "дроздов" влились Дарнелл Ферлонг, Роберт Снодграсс и Карлан Грант.



По сравнению с победой 2:0 над "Астон Виллой" в старте у "горожан" вышли Александр Зинченко и Рияд Махрез, заменив Кайла Уолкера и Кевина Де Брюйне.



Опасения насчет того, что "Сити" придется долго и нудно взламывать насыщенную оборону, не оправдались. Уже спустя пять с небольшим минут после начала матча Жоау Канселу выполнил заброс почти от центральной линии на подступы к штрафной, где Илкай Гюндоган технично убрал мяч и нанес дальний удар — 0:1.



Гости доминировали над соперником и на 20-й минуте удвоили счет. Оказавшись на линии штрафной площади, Канселу не встретил никакого сопротивления и точно закрутил мяч в дальний верхний угол — 0:2.



Прошло еще 10 минут, и счет стал разгромным. Гюндоган обокрал замешкавшегося Дару О'Ши на линии штрафной, в стиле Серхио Агуэро ушел от другого защитника и поразил ворота — 0:3.



Под занавес первого тайма "Вест Бромвич" пропустил в четвертый раз. Махрез получил мяч на правом краю штрафной, сместился мимо защитника и пробил в дальний угол — 0:4.



Последний раз "дрозды" испытали огорчение на 57-й минуте, когда Рахим Стерлинг подставил ногу под прострел Махреза вдоль ворот — 0:5.



Заключительные полчаса матча стали формальностью. Гости уже насытились, а у хозяев ничего не получалось.



Черт оказался не так страшен, как его малюют. Назвав Сэма Эллардайса "гением" перед этим выездом, Хосеп Гвардиола не увидел ничего гениального в исполнении "Вест Бромвича". "Сити" одержал очень легкую победу, а Эдерсон весь матч отдыхал.



"Вест Бромвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче