Оскар хочет закончить карьеру в "Челси"
Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар заявил о своем желании вернуться в "Челси" на закате своей карьеры.
Ранее в своей карьере Оскар провел четыре с половиной сезона в "Челси", выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Лигу Европы.
Посреди сезона 2016/17 "синим" поступило слишком заманчивое предложение, и Оскар уехал в Китай по сделке 60 миллионов фунтов.
29-летний бразилец счастлив в Шанхае, однако считает, что все еще достаточно хорош для выступлений на уровне Премьер-Лиги.
"Что будет дальше? Я не помышляю об отъезде из Китая. Здесь отличный проект для меня. Но завершить свою карьеру я бы хотел в "Челси".
"Там у меня была красивая история. Я приехал в Премьер-Лигу очень молодым, и в то вея фанаты не очень-то доверяли бразильским игрокам. Я помог изменить это".
"Когда я стану чуть старше, я попытаюсь устроить свое возвращение. Я хорошо играю, у меня хорошие показатели, и я чувствую, что для меня все еще есть место в "Челси", — цитирует Оскара The Guardian.
26.01.2021 23:00
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вот эт отмочил)
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Спасибо но завершать карьеру тебе в Бразилии только разрешат :))
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шутеечки за триста
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