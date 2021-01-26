Оскар хочет закончить карьеру в "Челси"

Оскар Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар заявил о своем желании вернуться в "Челси" на закате своей карьеры.

Ранее в своей карьере Оскар провел четыре с половиной сезона в "Челси", выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Посреди сезона 2016/17 "синим" поступило слишком заманчивое предложение, и Оскар уехал в Китай по сделке 60 миллионов фунтов.

29-летний бразилец счастлив в Шанхае, однако считает, что все еще достаточно хорош для выступлений на уровне Премьер-Лиги.

"Что будет дальше? Я не помышляю об отъезде из Китая. Здесь отличный проект для меня. Но завершить свою карьеру я бы хотел в "Челси".

"Там у меня была красивая история. Я приехал в Премьер-Лигу очень молодым, и в то вея фанаты не очень-то доверяли бразильским игрокам. Я помог изменить это".

"Когда я стану чуть старше, я попытаюсь устроить свое возвращение. Я хорошо играю, у меня хорошие показатели, и я чувствую, что для меня все еще есть место в "Челси", — цитирует Оскара The Guardian.


Метки Оскар, Челси, Шанхай СИПГ

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 26.01.2021 23:53 # wolfsmensch
    вот эт отмочил)

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  2. chelsiukpro 26.01.2021 23:12 # chelsiukpro
    Спасибо но завершать карьеру тебе в Бразилии только разрешат :))

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  3. rah 26.01.2021 23:03 # rah
    шутеечки за триста

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