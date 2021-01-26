"Тоттенхэм" отпустит Алли в ПСЖ, если найдет замену

Переход Деле Алли в ПСЖ зависит от того, удастся ли "Тоттенхэму" найти замену английскому полузащитнику.

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта Алли и отчаянно хочет воссоединиться с игроком, которого он вырастил из юниора в одну из ярчайших звезд Премьер-Лиги.



При Жозе Моуриньо на тренерском мостике "шпор" Деле совсем перестал блистать, приняв участие только в четырех матчах Премьер-Лиги в этом сезоне. Столь плачевная ситуация с игровым временем не устраивает 24-летнего англичанина.



По информации The Guardian, ПСЖ продвигается в переговорах с ПСЖ об аренде Алли, однако в Северном Лондоне обеспокоены тем, что команда Моуриньо все еще сражается на четырех фронтах.



"Шпоры" будут готовы отпустить Деле в Париж, если в оставшиеся дни зимнего трансферного окна обзаведутся другим полузащитником — например, доступным для аренды Кристианом Эриксеном из "Интера".



Эриксен был бы рад вернуться в "Тоттенхэм", который он покинул год назад, однако для "шпор", как и для "Лестера", зарплата Кристиана в 300 тысяч фунтов в неделю — это чересчур.