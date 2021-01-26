Томас Тухель возглавил "Челси"
"Челси" официально объявил о назначении Томаса Тухеля своим новым главным тренером "Челси".
Накануне попрощавшись с Фрэнком Лэмпардом, который был уволен после 18 месяцев в должности, сегодня "Челси" заключил с Тухелем 18-месячный контракт с опцией продления на один год.
Сегодня вечером Томас, который предыдущие два с половиной года возглавлял ПСЖ, проведет свою первую тренировку в Кобхэме, а завтра дебютирует на бровке во время матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".
На "Стэмфорд Бридж" 47-летний немец воссоединится с Кристианом Пулишием и Тиаго Силвой, с которыми ему довелось поработать в дортмундской "Боруссии" и ПСЖ, соответственно.
"Я бы хотел поблагодарить "Челси" за их веру в меня и ой штаб. Все мы испытываем огромное уважение к работе Фрэнка Лэмпарда и созданное им в "Челси" наследие. В то же время мне не терпится встретиться с своей новой командой и включиться в борьбу в самой захватывающей лиге мира. Я благодарен, что стал частью семьи "Челси" — это удивительное ощущение!" — сообщил Тухель, чье сотрудничество с ПСЖ прекратилось в декабре.
26.01.2021 21:20
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Последние комментарии:
Соучек тянет ВесТХЕМ... вот игрочила за 40 лямов :))
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Жирный, дай предикт.
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ну посмотрим
хуже вряд ли будет.
не упрек лэмпсу, просто тухель явно тренер не слабее, а с учетом опыта сильнее)
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Мойес аxуел совсем
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и тут зеропука и челсидора обоссале. ну что за клубы пидорасов)
СТАРРИДЖ ТРЕБОВАЛ 112 ТЫСЯЧ ЕВРО ЗА ТО, ЧТО ЕГО АККАУНТ NETFLIX НАЗЫВАЛСЯ «НИ**ЕР»
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Опять придётся давать Клоппу на клык
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Норм тренер
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Добро пожаловать, гер Томас! Ура, товарищи!
Концовка сезона будет сложной, но теперь есть повод надеяться на лучшее положение дел
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Ну хз, вроде и норм тренер, но Если он с неймаром и мбаппе ниче толком в Европе не показал, то Челси то послабее,мягко скажем, будет. Да и при Гвардиоле с Клоппом максимум за 4 место будет бороться, Лэмпард бы думаю вышел из кризиса и уж точно не хуже команда бы играла.
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Состав КОРОЛЕЙ на сегодняшний матч!!!
XI | Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунз, Зинченко, Гюндоган, Родриго, Марез, Бернарду, Фоден, Стерлинг (К)
ЗАПАСНЫЕ | Стеффен, Уокер, Жезус, Ляпорт, Торрес, Менди, Фернандиньо, Гарсия, Бернабе
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Пулишием
ой штаб
пздц блиать нахуй
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Ну, что пацаны вы мои не наглядные, Тухель пришёл в Челси, так что фанатам других клубов необходимо упасть на колени и получить свою заслуженную порцию желтенькой.
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Ну это к краху, то сутулая псина, теперь и брошенная тухлая параша)) абрамка по ходу решил чемпик взять, в Чемпионшипе)
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Не уверен, что при нём преобразится Хаверц. Игрок офигенный, но не для этой лиги. Вообще не умеет играть без свободного пространства. Кстати, Тюхель тоже играет плохо против команд, сидящих в обороне.
Интересно, уволят ли его уже летом, если не попадёт в зону ЛЧ?
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Ещё один Унаи Эмери в Лондоне :)
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Это абсолютно новый, другой Шленче!
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"Челси" больше не интересуется Райсом
Источник: http://fapl.ru/posts/83689/?c=1
пенсы - нахуй не нужен, переоцененка, вест хэм довыебывался
через пару дней - челси интересуется райсом
и пенсы- надо срочно брать топаря, лучший игрок в центр поля, усилит челси и тд
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Уже появились первые фото Тухеля в Челси:
http://www.maximumwall.com/wp-content/uploads/2016/01/fonds-ecran-sin-city-11.jpg
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Следующей зимой на мороз.
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лигу чемпионов сходу щас возьмет
и апл
вот что пенсам будет сниться следующие несколько дней
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