Томас Тухель возглавил "Челси"

Томас Тухель "Челси" официально объявил о назначении Томаса Тухеля своим новым главным тренером "Челси".

Накануне попрощавшись с Фрэнком Лэмпардом, который был уволен после 18 месяцев в должности, сегодня "Челси" заключил с Тухелем 18-месячный контракт с опцией продления на один год.

Сегодня вечером Томас, который предыдущие два с половиной года возглавлял ПСЖ, проведет свою первую тренировку в Кобхэме, а завтра дебютирует на бровке во время матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

На "Стэмфорд Бридж" 47-летний немец воссоединится с Кристианом Пулишием и Тиаго Силвой, с которыми ему довелось поработать в дортмундской "Боруссии" и ПСЖ, соответственно.

"Я бы хотел поблагодарить "Челси" за их веру в меня и ой штаб. Все мы испытываем огромное уважение к работе Фрэнка Лэмпарда и созданное им в "Челси" наследие. В то же время мне не терпится встретиться с своей новой командой и включиться в борьбу в самой захватывающей лиге мира. Я благодарен, что стал частью семьи "Челси" — это удивительное ощущение!" — сообщил Тухель, чье сотрудничество с ПСЖ прекратилось в декабре.


Метки тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2021 21:20

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 26.01.2021 22:57 # chelsiukpro
    Соучек тянет ВесТХЕМ... вот игрочила за 40 лямов :))

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  2. fanstevengerrard 26.01.2021 22:55 # fanstevengerrard
    Жирный, дай предикт.

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  3. thegodfather 26.01.2021 22:53 # thegodfather
    ну посмотрим
    хуже вряд ли будет.

    не упрек лэмпсу, просто тухель явно тренер не слабее, а с учетом опыта сильнее)

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  4. okko 26.01.2021 22:44 # okko
    Мойес аxуел совсем

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  5. narcot 26.01.2021 22:42 # narcot
    и тут зеропука и челсидора обоссале. ну что за клубы пидорасов)

    СТАРРИДЖ ТРЕБОВАЛ 112 ТЫСЯЧ ЕВРО ЗА ТО, ЧТО ЕГО АККАУНТ NETFLIX НАЗЫВАЛСЯ «НИ**ЕР»

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  6. ba-29 26.01.2021 22:37 # ba-29
    Опять придётся давать Клоппу на клык

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  7. master-fakaster 26.01.2021 22:36 # master-fakaster
    Норм тренер

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  8. ry-l 26.01.2021 22:32 # ry-l
    Добро пожаловать, гер Томас! Ура, товарищи!

    Концовка сезона будет сложной, но теперь есть повод надеяться на лучшее положение дел

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  9. mickey 26.01.2021 22:31 # mickey
    Ну хз, вроде и норм тренер, но Если он с неймаром и мбаппе ниче толком в Европе не показал, то Челси то послабее,мягко скажем, будет. Да и при Гвардиоле с Клоппом максимум за 4 место будет бороться, Лэмпард бы думаю вышел из кризиса и уж точно не хуже команда бы играла.

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  10. mancityman 26.01.2021 22:29 # mancityman
    Состав КОРОЛЕЙ на сегодняшний матч!!!

    XI | Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунз, Зинченко, Гюндоган, Родриго, Марез, Бернарду, Фоден, Стерлинг (К)

    ЗАПАСНЫЕ | Стеффен, Уокер, Жезус, Ляпорт, Торрес, Менди, Фернандиньо, Гарсия, Бернабе

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  11. mancunia-planet 26.01.2021 22:15 # mancunia-planet
    Пулишием
    ой штаб

    пздц блиать нахуй

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  12. geniusss 26.01.2021 22:12 # geniusss
    Ну, что пацаны вы мои не наглядные, Тухель пришёл в Челси, так что фанатам других клубов необходимо упасть на колени и получить свою заслуженную порцию желтенькой.

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  13. anabanana94 26.01.2021 22:11 # anabanana94
    Ну это к краху, то сутулая псина, теперь и брошенная тухлая параша)) абрамка по ходу решил чемпик взять, в Чемпионшипе)

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  14. hachidlo 26.01.2021 22:09 # hachidlo
    Не уверен, что при нём преобразится Хаверц. Игрок офигенный, но не для этой лиги. Вообще не умеет играть без свободного пространства. Кстати, Тюхель тоже играет плохо против команд, сидящих в обороне.
    Интересно, уволят ли его уже летом, если не попадёт в зону ЛЧ?

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  15. politician 26.01.2021 22:06 # politician
    Ещё один Унаи Эмери в Лондоне :)

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  16. mancityman 26.01.2021 22:05 # mancityman
    Это абсолютно новый, другой Шленче!

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  17. superperez101 26.01.2021 22:01 # superperez101
    "Челси" больше не интересуется Райсом

    Источник: http://fapl.ru/posts/83689/?c=1

    пенсы - нахуй не нужен, переоцененка, вест хэм довыебывался

    через пару дней - челси интересуется райсом
    и пенсы- надо срочно брать топаря, лучший игрок в центр поля, усилит челси и тд

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  18. van-dijk 26.01.2021 22:00 # van-dijk
    Уже появились первые фото Тухеля в Челси:
    http://www.maximumwall.com/wp-content/uploads/2016/01/fonds-ecran-sin-city-11.jpg

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  19. fc-oil 26.01.2021 21:59 # fc-oil
    Следующей зимой на мороз.

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  20. superperez101 26.01.2021 21:59 # superperez101
    лигу чемпионов сходу щас возьмет
    и апл

    вот что пенсам будет сниться следующие несколько дней

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