Томас Тухель возглавил "Челси"

"Челси" официально объявил о назначении Томаса Тухеля своим новым главным тренером "Челси".

Накануне попрощавшись с Фрэнком Лэмпардом, который был уволен после 18 месяцев в должности, сегодня "Челси" заключил с Тухелем 18-месячный контракт с опцией продления на один год.



Сегодня вечером Томас, который предыдущие два с половиной года возглавлял ПСЖ, проведет свою первую тренировку в Кобхэме, а завтра дебютирует на бровке во время матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



На "Стэмфорд Бридж" 47-летний немец воссоединится с Кристианом Пулишием и Тиаго Силвой, с которыми ему довелось поработать в дортмундской "Боруссии" и ПСЖ, соответственно.



"Я бы хотел поблагодарить "Челси" за их веру в меня и ой штаб. Все мы испытываем огромное уважение к работе Фрэнка Лэмпарда и созданное им в "Челси" наследие. В то же время мне не терпится встретиться с своей новой командой и включиться в борьбу в самой захватывающей лиге мира. Я благодарен, что стал частью семьи "Челси" — это удивительное ощущение!" — сообщил Тухель, чье сотрудничество с ПСЖ прекратилось в декабре.