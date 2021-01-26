"Астон Вилла" подтвердила покупку Сансона

"Астон Вилла" подтвердила приобретение полузащитника "Марселя" Моргана Самсона.

Смит заключил с "Виллой" контракт на четыре с половиной года и стал первым новичком команды Дина Смита в зимнее трансферное окно.



По информации Sky Sports, бирмингемский клуб сразу заплатит "Марселю" 14 миллионов фунтов, а еще 1.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



В лице 26-летнего француза "Вилла" получила опытного игрока, который провел 149 матчей и забил 23 гола в течение четырех лет выступлений за "Марсель".



В 2018 году Сансон вместе с "Марселем" достиг финала Лиги Европы, а в прошлом сезоне финишировал на втором месте в Лиге 1.